Igor Radojičić sa Karlom Biltom o putu BiH ka EU

Na dva prelaza iz BiH prema Hrvatskom primorju čeka se do dva sata

Rusija o izjavi Ane Brnabić: Koliko je Srbija bliska EU, to je još pitanje

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić razgovarao je sinoć sa delegacijom Evropskog savjeta za spoljne poslove o procesu evropskih integracija, odnosno o tome koji je optimalan put BiH ka EU.

“S obzirom na to da se više puta mijenjao model pristupanja, od ustavnih promjena, preko odluke Sejdić-Finci pa do reformske agende, EU nije toliko držala fokus na BiH. Sada imamo nove incijative kao što su Berlin plus i Brioni proces, koje podrazumijevaju unutrašnju integraciju regiona, a ostaje dilema – brži ili sporiji put ka EU. Postoji mnogo problema i ovdje i u EU da bi se mogao dati pravi odgovor na ova pitanja”, rekao je Radojičić nakon sastanka sa delegacijom u kojoj su bili Karl Bilt, Fredrik Veslau i Robert Kuper.

Kopredsjedavajući odbora Evropskog savjeta za spoljne poslove Karl Bilt izjavio je da je primarni interes delegacije bio da sazna kako napreduje put BiH ka EU, objavljeno je na sajtu Gradske uprave.

“Fokusirani smo na ekonomska i socijalna pitanja, odnosno na to šta se može učiniti ovdje, a šta može učiniti EU. U Banjaluci smo imali veoma interesantne i konstruktivne razgovore”, naveo je Bilt.

(Srna)