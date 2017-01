Igor Radojičić od odbornika traži podršku za “Toplanu”

Pred banjalučkim odbornicima, na samom kraju dnevnog reda, našao se slučaj “Toplana”. A on je, kaže prvi čovjek grada, u isto vrijeme i komedija i tragedija, ali je potencijalno rješenje na vidiku. Umjesto zaključivanja pregovora, ako odbornici pristanu, gradonačelnik će moći samo pregovarati sa potencijalnim dobavljačima. A pregovori traju već neko vrijeme, i to sa onima sa kojima ugovora nema.

Nije, kaže Radojičić, tajna, da ugovorom predviđen dobavljač, austrijski Higat, s vremena na vrijeme obavezu ne ispunjava. Radijatori ipak ne smiju ostati hladni, pa se mazut pozajmljuje od drugih, kaže Radojičić.

“Ugovor sa gradskom Toplanom ima Higat. Ono s vremena na vrijeme neće da isporučuje. Isto tako u principu pisano ne odgovara ni na šta, već samo u nekom momentu prestane, a u nekom momentu isporuči. Toplana je pozajmljivala i od drugih u momentu kad je Higat prestao isporučivati, inače bi grad ostao bez goriva”, naglasio je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Od pet miliona maraka garancije koju je grad odobrio, Higat je iskoristio samo milion i po, i Toplani otkucava poslednji čas, kažu gradski oci. Da izbora nema mnogo, priznaju i u opoziciji, ali i među njima, različita mišljenja. Boljih prijedloga je, tvrde jedni, bilo, ali za njih je kasno, pa je prijedlog sa dnevnog reda prihvatljiv takav kakav jeste. Drugi prijedlog ne prihvataju, jer je, kažu, nezakonit.

“To je sasvim normalno. Ja sam samo negodovao u dijelu da ide u diretno zaključenje ugovora bez saglasnosti Skupštine grada. Ovo sad da uđe u pregovarački postupak i da to ide na Skupštinu, to je sasvim normalno, i mislim da ćemo onda imati cjelokupnu sliku po pitanju same Toplane”, rekao je Zoran Talić, odbornik PDP-a u Skupštini grada Banja Luka.

“Znate zašto neću podržati, pa neću podržati jer je to nezakonita nabavka mazuta, razumijete, mazuta za koji se traži sve ovo, nalazi se u Toplani i on se troši. I sad retrogradno je neko kupio taj mazut, a retrogradno traži od mene saglasnost da ja to podržim, a ja nisam učestvovao u tome”, ocijenio je Vladimir Mirošljević, odbornik NDP-a u Skupštini grada Banja Luka.

Koliko mazuta trenutno ima u rezervi, iz Toplane danas nisu odgovorili. Grijanja će, obećavaju i vlast i opozicija, ipak biti, i sezona će se sigurno privesti kraju. Da li će to biti kreditom ili ugovorom o pozajmici sa drugim dobavljačima, odbornici će odlučiti u ponedjeljak, kada bi vijećanje o Toplani, trebalo da dođe na red.