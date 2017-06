Tramp odlučio: Dodik i dalje na crnoj listi!

Još godinu dana sankcija za Zapadni Balkan – odlučio je Donald Tramp. Crna lista, na kojoj se od početka godine nalazi i predsjednik Srpske, ostala je više-manje ista.

Od mandata Džorža Buša, i 2001. godine, kada su sankcije uvedene, na listu su imena samo dodavana. Pale su tako, čini se, u vodu nade domaćih vlasti da sa novom američkom administracijom dolazi nova struja.

Dodika, ipak, ostanak na američkoj crnoj listi, ne brine mnogo.

“Ne znam da li je mislio Tramp na mene il na ove iz ISIL-a, ali eto. Uglavnom to je stvar njihova, njihova država ima pravo na to. Veoma je jasno pod kojim uslovima je došlo do stavljanja mene na tu listu, ali moram vam reći da se ne osjećam ništa posebno ugroženim”, rekao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Postavka predstavništva u Vašingtonu, svakako ostaje ista, dodaje Dodik, pozdravljajući zalaganje Obrada Kesića. Od njega danas stiže pojašnjenje Trampove odluke.

Za ATV kaže da produžetak sankcija ne govori ništa o politici domaćih vlasti. Ne znači to, dodaje Kesić ni da se Amerika više ili manje bavi Balkanom, već je, kako kaže, u pitanju automatizam.

“Automatski, sankcije se uvode, osim u slučaju da neko, predsjednik, ili neko iz administracije ne donese odluku da se skine osoba sa spiska. Znači, svakih 6 mjeseci, a u nekom slučaju godinu dana, sve zavisi, ide na automatsko odobrenje”, kaže Kesić.

Automatski je, tako, na listi, pored Dodika, ostalo još dvadesetak imena iz Republike Srpske.

Radovan Karadžić, Biljana Plavšić i Momčilo Krajišnik, samo su neki od njh. Sa svima njima Amerikancima je zabranjeno poslovanje, a blokirana im je i sva imovina preko Atlantika.

Odlukama američke administracije, kada je Balkan u pitanju, tu nije kraj. Prije samo nekoliko mjeseci odlučeno je i da se iznos novca koji se svake godine izdvaja za taj dio Erope, prepolovi