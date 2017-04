I danas otežan saobraćaj na području Kneževa

U Republici Srpskoj i dalje se saobraćaj najteže odvija preko Kneževa, na putu Karanovac-Ugar, prema Travniku, gdje vjetar na kolovoz nanosi mokar snijeg, tako da je čišćenje i posipanje veoma otežano i usporeno, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Otežano se odvija saobraćaj i preko Romanije, a za teretna vozila sa prikolicom i šlepere na snazi je zabrana saobraćaja na ovom putnom pravcu.

Mjestimično raskvašenog snijega ima i na prevojima Mliništa, Rogoj i Borja, ali se saobraća redovno, bez zastoja.

Zbog niske jutarnje temperature moguća je poledica, posebno u višim, planinskim predjelima, preko mostova i nadvožnjaka, te na prilazu tunelima.

U nižim područijima povremeno pada kiša ili susnježica, pa su kolovozi mokri i klizavi.

Na svim dionicama u usjecima i pored kamenih kosina učestali su odroni zemlje ili kamenja na kolovoz.

Neophodna je maksimalno oprezna i sporija vožnja, uz obaveznu upotrebu zimske opreme.

Radi postavljanja rasvjete na priključnoj rampi na auto-put biće izmjena u režimu saobraćaja na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, u mjestu Klašnice.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraća se bez posebnih ograničenja, po mokrim i klizavim kolovozima.

Na dijelu magistralnog puta Brčko-Bijeljina, u rejonu LJeljenče, zbog sanacije kolovoza saobraća se naizmjenično, jednom trakom od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog bušenja i miniranja terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub aktuelne su povremene obustave saobraćaja, do 15 minuta, u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Zbog deminiranja na snazi su privremene obustave saobraćaja na regionalnom putu Doboj-Novi Maglaj, u blizini naselja Rječica Donja, svakim danom od 7.00 do 16.00 časova, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Deminerski radovi u toku su i na regionalnom putu Srebrenica-Skelani, u mjestu Kragljivode. Od 8.00 do 16.00 saobraćaj se obustavlja 30, a propušta 10 minuta.

Zbog izgradnje vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice, lokalitet Mahovljanske petlje, od 23.00 do 5.00 časova saobraćaj se obustavlja u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta.

Na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice, zbog radova je izmijenjen režim saobraćanja.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, i dionica Ukrina-Gornja Vijaka, zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

Na dionici magistralnog puta, Brod na Drini-Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja povremeno se formiraju duže kolone vozila zbog radova koji još traju na području Hrvatske.

Na graničnom prelazu Klobuk, Ilino Brdo-Vilusi, saobraćaj se obustavlja od 9.00 do 11.00 i od 13.00 do 15.00 časova, zbog radova u Crnoj Gori.

