Humanost za malog Milana: Za transplantaciju jetre i bubrega fali još para!

„Moja jedina želja je da se moj brat izliječi i da brzo dođe kući, da bude sa nama ponovo!“. Tako kaže Ivan, svjestan da njegovom bratu blizancu, Milanu lijeka nema bez transplantacije jetre i bubrega.

Operacija je moguća jedino u Padovi i košta 300 hiljada evra, a Milanovi roditelji, sa dva sina i dvije kćeri žive u selu Kalabača nadomak Šekovića, od 210 maraka očeve invalidnine.

Skromno kažu da su zahvalni humanim ljudima koji su dosad prikupili oko 250 hiljada maraka, ali strahuju da Milan ima sve manje vremena, jer je humanitarni broj Mtel-a 1413 aktivan još samo danas.

Svi koji žele da pomognu, na raspolaganju imaju ihumanitarni broj bh telekoma i to u narednih šest mjeseci, a novac se može uplatiti i na jedan od žiro računa.

„Zamolio bih sve građane širom svijeta, dobre ljude koji žele pomoći za našeg sina Milana. Kako bi nam jedan novi život oformili, da nastavi da živi neki novi život, da nam dođe što prije.To je naša želja jedina, pa neka nemamo ništa u životu”, riječi su Jakše Simetića, Milanovog oca.

Starija sestra Mileva upravo se vratila iz posjete. Sa bratom je, kaže, njihova majka, ali on baš i nije najbolje. Na dijalizi provodi po pet sati dnevno, na beogradskoj dječijoj klinici i tako već šest mjeseci. A i jetra mu otkazuje.

„Jetra mu je dosta oslabila.Tako da gubi apetit i sve. Pa što prije to bolje. 300 hiljada evra nije malo.Tako da pokušavamo na sve načine da to skupimo. Sad je mama s njim”, ispričala je Mileva Simetić, Milanova sestra.

Za Milana se već pet mjeseci bori i njegov nastavnik istorije. I stalno kuje nove planove.

„Veliku pomoć imamo od Udruženja građana „Iskra života“ i „Srcem na dlanu“ iz Banja Luke. Budući planovi su da se organizuje jedan humantarni voz. Otprilike bi on krenuo iz Šekovića već sljedeće sedmice.Prošao bi skoro sve gradove u RS i na kraju bi završio u Banja Luci“,objašnjava Željko Ristić, Milanov nastavnik istorije.

Štampaće se i humatirane markice čija cijena neće biti veća od marke, a prodavaće se u osnovnim i srednjim školama širom Srpske. Simetići čvrsto vjeruju da će njihov vapaj svi čuti.