“Huffington Post”: Najbolji filmovi u 2017. godini

Ovu godinu obilježili su brojni filmovi različitih žanrova od kojih su neki ponijeli i najlaskavija priznanja.



Sajt Huffington Post objavio je listu 18 filmova koji su obilježili ovu godinu. Kako sajt navodi da je lista pravljena nakon što su svi filmovi odgledani, ali i da treba uzeti u obzir to što su ocjene donesene na osnovu subjektivnog mišljenja.

Njihova lista 18 najboljih filmova u ovoj godini izgleda ovako:

18. “The Disaster Artist“

17. “The Big Sick“

16. “mother!“

15. “Star Wars: The Last Jedi“

14. “War for the Planet of the Apes“

13. “Phantom Tread“

12. “Faces Places“

11. “The Post“

10. “A Fantastic Woman“

9. “The Begulied“

8. “God’s Own Country“

7. “A Ghost Story“

6. “Lady Bird“

5. “Get Out“

4. “Okja“

3. “The Shape of Water“

2. “The Florida Project“

1. “Call Me by Your Name“

(B92)