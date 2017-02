Hrvatski prevoznik prevozio ugalj prugama u BiH?

Most u Gradišci do daljnjeg na čekanju

Već mjesec dana prugama Bosne i Hercegovine saobraća privatni kargo prevoznik. To je nedavno saopštio hrvatski PPD Transport.



Pod okriljem noći 9. januara provezli su privi voz od Šamca do Lukavca a na osnovu ugovora sa željeznicama oba entiteta. Iako ova vijest u domaćoj javnosti nije objavljena, istorijskim uspjehom pohvalio se vlasnik hrvatske komapnije Pavle Vujnovac. Problem je što važeći zakon o željeznicama to ne dozvoljava. Izmjene zakona koji će to omogućiti sutra će se naći pred posalnicima, ali sudeći po saopštenju hrtvatske komapnije već je u primjeni.

“PPD Transport, prvi hrvatski privatni željeznički kargo prevoznik, u noći na utorak, prevezao je svoj prvi voz u Bosnu i Hercegovinu.To je prvi put da jedan privatni prevoznik strane zemlje vozi prugama Bosne i Hercegovine. Voz PPD Transporta prevezao je ugljen iz Ostrave u Republici Češkoj za tvornicu GIKIL u Lukavcu u Bosni i Hercegovini”, navodi se u saopštenju PPD Transporta.

U istom saopštenju PPD Transport pohvalio se da će sklopljeni posao omogućiti nabavku savremenih lokomotiva i zapošljavanje novih radnika u Hrvatskoj. U isto vrijeme u Željeznicama Srpske govori se o otpuštanju radnika pa to izaziva bojazan da je već počelo preuzimanje najisplatljivijih poslova i trasa kojima voze. Za tu informaciju ministar saobraćaja nije čuo.

“Taj mi slučaj nije poznat. Ja ću vas zamoliti da mi dostavite to pitanje. Raspitaću se i biće mi zadovoljstvo da odgovorim. U nekom trenutku sigurno će se naša željeznica morati otvoriti i za druge operatere a u ovom momentu to još uvijek nije”, rekao je Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza RS.

Ugovor sa hrvatskom kompanijom potpisao je zamjenik generalnog direktora Željeznica Draženko Todorović. On tvrdi da tu nema ništa sporno i da saopštenje hrvatske kompanije nije tačno.

“Nije tačna informacija. Jeste ruda iz Češke i voz je otišao u Lukavac ali privatni operater je dovezao do granice Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Mi smo došli sa svojom lokomotivom i preuzeli voz a on sa svojom lokomotivom se vratio nazad”, kazao je Draženko Todorović, izvršni direktor operacija ŽRS.

Ko vozi iz Češke za Lukavac nisu objasnili ni u Hrvatskoj kompaniji PPD Transport jer na naša pitanja nije stigao odgovor. Poziciju te kompanije mogao bi da popravi novi zakon o željeznicama koji će se sutra naći pred poslanicima. Iz Vlade pojašnjavaju da je otvaranje tržišta jedna od osnovnih izmjena ali i uslova za kreditnu podršku Svjetske banke planu restrukturiranja. Svjetska banka trebalo bi da odobti kredit od 40 miliona dolara a uslov svjetske banke je smanjenje broja radnika u Željeznicama RS.