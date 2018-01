Hrvatski novinar završio emisiju moćnom porukom

Novinar Aleksandar Stanković, koji je zbog svojih stavova više puta bio na udaru hrvatskih desničara, danas je na neočekivan način završio svoju kultnu emisiju “Nedeljom u dva” na HRT-u, poslavši snažnu poruku javnosti.



Svoju današnju emisiju u kojoj je gost bio poslanik u hrvatskom saboru, bivši ministar unutrašnjih poslova i odnedavno bivši član Mosta, Vlaho Orepić, Stanković je završio apelom da se suzbije širenje mržnje u medijima. Njegov apel u cijelosti prenosimo sa portala Jutarnji.hr.

“Nije normalno da se u javnom prostoru nekome psuje majke, bilo partizanske, bilo ustaške, bilo četničke. Bilo kakve majke nije normalno da se psuje. Nije normalno da se nekome prijeti vješanjem na Trgu bana Jelačića, da se prijeti klanjem i sličnim razbibrigama i da na to niko ne reaguje. Čak i i vi koji to slušate i čitate, pa vam je to smiješno, dajte razmislite malo što vam se događa u glavama.

Najjača sorta su mi ovi fakultetski obrazovani krkani, intelektualci koji bace neko malo huškanje na Fejsu pa onda sladostrasno uživaju kada im kojekakvi besprizornici odobravaju nabijajući na kolac i spaljujući, vređajući zamišljene neprijatelje.

Svi vi koji se tako iživljavate u medijima i na društvenim mrežama, dajte se na trenutak zamislite ko vas je naučio da drugima psujete majke i pretite ubistvom. Jesu vas to učile vaše majke? Jesu vas to učile vaše unuke s kojima se ujutro slikate u parku i te slike ponosno stavite na Facebook, a zatim odete na taj isti Facebook pa se iživljavate na drugima. Jesu li vas to učila vaša deca, koju svake nedelje ugostite u svom toplom domu pa nakon što ste im spremili hranu za ponedeljak i izljubite ih na vratima, skoknete na neki portal i bacite se na sadističko masakriranje drugih i drukčijih.

A kada govorimo o medijima, ne samo Facebooku, država može i mora sankcionirati medije koji dozvoljavaju i podstiču iživljavanje na drugima. Portali koji u komentarima prenose pretnje trebaju biti sankcionisani. Kaže država da tu ne može ništa. To je laž. Naravno da može. Ne može jedino ako joj odgovara da se svi međusobno mrzimo da ne bismo vidjeli lopovluk i korupciju.

I evo prijedloga – kada se prijeti, kada se huška, kada se drastično vređaju drugi ljudi zabranite recimo na mjesec dana komentare ispod tekstova. Sve. Ako se to opet ponovi, kazna za nakladnika 100.000 kuna. Neće se ponavljati.

Ovaj apel u prvom redu usmjeren je na Sabor, na Vladu, na političke stranke i moje strukovno novinarsko udruženje da novim zakonskim prijedlogom o elektronskim medijima konačno stanu na kraj ovoj nesnošljivosti u medijima. Ljudi su se oduvijek mrzili i mrzeće se, ali to ne smije da ima javnu podršku jer se mržnja na taj način podstiče i proširuje.

I za kraj, kupio sam jutros flomaster i napisao sam ovo”, rekao je Stanović i digao transparent s napisom “Zaustavite mržnju u medijima”.

(Mondo.rs)