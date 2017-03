Hrvatska uručila Srbiji protest zbog spomenika Milanu Tepiću

Hrvatska je Srbiji uputila “oštar” usmeni protest povodom zaključka Vlade Srbije o podizanju spomenika narodnom heroju Milanu Tepiću, saopštio je danas potpredsjednik vlade i šef srpske diplomatije Ivica Dačić.

Dačić je novinarima rekao da je usmeni protest uručen ambasadorki Srbije u Zagrebu Miri Nikolić, koja je jutro pozvana da hitno dođe u hrvatsko Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova.

Dačić je objasnio da je protest ambasadorki Nikolić uručen s obrazloženjem da je za Hrvartsku neprihvatljivo podizanje spomenika čovjeku koji je samoubilačkom akcijom pruzrokovao smrt 11 hrvatskih branitelja, kao i neutvrđen broj regruta JNA, te da je takav akt srpske vlade štetan po dobrosusjedske bilateralne odnose.

On je ocijenio je da je “indikativno” da se oni brinu za regrute JNA.

“Naravno, naša ambasadorka u Zagrebu odbila je apsolutno te kritike izražene u protestu jer opšte je poznato da su Hrvatske paravojne formacije, nakon napada i zauzimanja kasarne u Bjelovaru 1991. godine streljali četvoricu oficira JNA i da počionioci tog zločina, iako su poznati, do dan danas nisu procesuirani, a da ne pričam kome se sve u Hrvatskoj dižu spomenici i spomen obilježja sa ustaškim simbolima”, rekao je Dačić.

Prema njegovim riječima, u Hrvatskoj spomenici se dižu teroristi Barišiću, rehabilituju ličnosti iz NDH sa veoma problematičnom ulogom, kao što je kardinal Stepinac, pa je čak i danas na srpskoj pravoslavnoj crkvi u Sinju ispisan ustaški pozdrav “Za dom spremni”.

Dačić kaže da Hrvati nisu upotrijebili izraz za Milana Tepića da je ratni zločinac, ali je ocijenio da takav čin od hrvatskog MIP-a pokazuje da oni “apsolutno nisu u stanju da pogledaju malo u svoje dvorište”.

Srbiju, kaže Dačić, ne zanimaju unutrašnji odnosi u Hrvatskoj, ne zanima je ko je na vlasti u Hrvatskoj, ali je zanima i nikada neće dozvoliti da ne ostane bez odgovora kada se negde napiše ustaški pozdrav “Za dom spremni”, jer je taj pozdrav, kako je rekao, bio u Zemunu, dokle se protezala NDH.

“Srbija nikada nije osvajala Hrvatsku, a Hrvatska je sa Hitlerom osvajala Srbiju do Zemuna. A Hrvatska nama šalje proteste zbog podizanja spomenika Milanu Tepiću, koji je proglašen za narodnog heroja od predsjedništva SFRJ. To je tragikomično, ali pokazuje svu dubinu procesa koji postoje u Hrvatskoj, koji uopšte ne razlikuje da u međunarodnim odnosima Srbije i Hrvatske treba da tražimo ono što nas spaja, a ne ono što nas razdvaja”, istakao je Dačić.

Kako je dodao, “Srbija je zaista spremna za dobru regionalnu saradnju i dobrosusjedske odnose, ali nema sa druge strane nikakvih reakcija, pokušaja, osude pokušaja rehabilitacije fašističke prošlosti”.

“Kao što sam se ovde borio protiv toga, ja sam odavde izbacio sliku Milana Nedića koju je Koštunica stavio kao predsjednika vlade Srbije. E pa sigurno se neću saglasiti da se rehabilituju ustaški i fašistički pozdrav ‘za dom spremni’ i to od mene ne može niko da traži, pa ni (hrvatski ministar spoljnih poslova Davor Ivo) Štir, uvažavajući to što možda to njega lično pogađa”, rekao je Dačić.

(Tanjug)