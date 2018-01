Hrvatska predsjednica lobira u Turskoj za Izborni zakon BiH

“Nadam se da će u naredna tri mjeseca doći do izmjena Izbornog zakona što bi omogućilo nesmetano raspisivanje izbora u maju”, poručuje iz Mostara Dragan Čović nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a.

Nisu ga mnogo zainteresovali navodi da se u lobiranje za izmjene izbornog zakona uključila i Kolinda Grabar Kitarović i to preko turskog predsjednika, kod koga stiže u posjetu.

Kaže da ne može nagađati šta će Hrvatska predsjednica raditi do 17. januara kada stiže u BiH.

“HDZ ima odgovor kako god se završila priča oko Izbornog zakona”, poručuje Čović. I dalje vjeruje da će izmjene, koje bi spriječile preglasavanje, dobiti podršku.

“A da će to usloviti određene aktivnosti kada je u pitanju reorganizovanje države, funkcionisanja države, hoće, jer ćemo imati izbroni ciklus koji je letimina,legalan, pa legitimno predstavljanje, konsitutivnih naroda, odnosno evropskog puta . A, inače, ja mislim da smo to trebali završiti u protekloj godini, nismo”, izjavio je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a.

“Ukoliko želi da se na bilo koji način uključi u priču oko Izbornog zakona, Kolinda Grabar Kitarović sagovornike treba da traži u BiH”, poručuju to iz SDA gdje su se, do sada, protivili prijedlozima Hrvata.

Istovremeno su nudili svoja rješenja i kažu da se o tim pitanjima nema gdje drugdje razgovarati nego ovdje.

“O izbornom zakonu o svemu onome što se tiče položaja Hrvatskog naroda i Izbornog zakona, izbornog zakonodavstva u BiH, treba da se razgovara sa vlastima u BiH. Po meni je ako je to tačno, potpuno bespotrebno razgovarati u Ankari, o onome što se dešava u BiH bez predstavnika druga dva naroda”, navodi Safet Softić, delegat u Domu naroda BiH (SDA).

“Već odavno govorim da će izborni zakon postati glavni problem koji će opteretiti odnose tokom cijele godine”, poručuje srpski član Predsjedništva BiH. Mladen Ivanić kaže da su male šanse za dogovor oko te teme, ali poručuje da treba da ga riješe partije iz Federacije, bez nade da to može uraditi neko drugi.

“Bilo bi daleko bolje da predstavnici SDA i HDZ-a sjednu i iskreno pošteno i otvoreno, pokušaju postići dogovor, neće to riješiti ni Hrvatski ni Turski predsjednik, to samo oni mogu. Nažalost, zbog nedostatka komunikacije, nisam optimista da će se to desiti i bojim se da BiH, polako, ali sigurno ulazi u ozbiljnu političku krizu, koja može dovesti da poslije izbora, ne prije, poslije, cijela BiH postane Mostar”, rekao je Mladen Ivanić, član Predsjedništva BiH.

Izborni zakon već dugo je kamen spoticanja partija u Federaciji, a nekoliko prijedloga već se našlo u proceduri. Na posljednjoj sjednici bh. Parlamenta govorilo se o prijedlogu Hrvata, kojim su ponuđena rješenja koja garantuju da ne bi bilo preglasavanja prilikom izbora članova Predsjedništva iz Federacije.

Rasprava o Izbornom zakonu biće nastavljena i na narednoj sjednici BH parlamenta.