Hrvatska na korak do novih vanrednih parlametarnih izbora

Petrov: "Most" neće rušiti Vladu Hrvatske, ali Plenković izgleda hoće

"Most" istupio iz Vlade Hrvatske i parlamentarne većine

Most i opozicija u Saboru pokušavaju da sruše HDZ-ovog ministra finansija

Lider Hrvatske seljačke stranke Krešo Beljak odbacio je svaku mogućnost koalicije sa vladom Andreja Plenkovića.



To ukazuje na to da hrvatski premijer ima male izglede da okupi parlamentarnu većinu, a to znači da je Hrvatska sve bliže novim vanrednim parlamentarnim izborima.

“Nećemo sa HDZ-om, formiraćemo vlast, ali sa SDP-om. Ostajemo opozicija do novih izbora. Nakon njih ćemo stabilizovati državu sa svojim partnerima. Nas petero smo jedinstveni, mi ne pretrčavamo u druge šatore kao neki”, poručio je Beljak Plenkoviću, prenijeli su hrvatski mediji.

Mediji su ranije danas prenijeli da je Plenković na stranačkom Predsedništvu u ponedjeljak potvrdio da pregovara o koaliciji sa HSS, da je razgovarao i da će nastaviti da razgovara sa Beljakom i četvoricom zastupnika te stranke u Saboru.

On je rekao da je ta stranka najprihvatljivija za novu parlamentarnu većinu.

Beljak, šef HSS-a je rezolutno odbio takvu opciju i poručio je Plenkoviću da će oni formirati vlast, ali sa svojim sadašnjim partnerima, SDP-om.

Lider HSS je rekao i da je to više medijska ujdurma i da u toj Plenkovićevoj izjavi nema ni djelić istine.

Od 76 zastupnika većine koja je skupljena u HDZ-u za izbor Gordana Jandrokovića za predsjednika Sabora, ta stranka više vjerovatno neće moći da računa ni na Zlatka Hasanbegovića koji je izbačen iz HDZ-a uz teške optužbe na račun Plenkovića.

Povlačenje svoje podrške aktuelnoj vladi najavio je i zastupnik Furio Radin i to zbog izjava potpredsjednika HDZ Milijana Brkića koji je poručio Miloradu Pupovcu iz SDSS da on ne može odlučivati u Hrvatskoj, nego u Srbiji.

Radin je tom prilikom izrazio uvjerenje da Hrvatsku čekaju novi izbori.

“Uskraćujem vladi podršku dok ne dođe do distanciranja od šovinističkih izjava Brkića”, poručio Radin.

Mediji najavljuju da će opozicione Most, SDP i HNS već sutra zatražiti od HDZ-a da sazovu sjednicu Sabora nakon prvog kruga lokalnih izbora kako bi Plenković najkasnije do 27. maja predložio četri nova ministra.

To je, smatraju, ustavni rok za predlog novih ministara umjesto Mostovih, što će istovremeno biti i pokazatelj ima li aktuelna vlada većinu ili ne.

