Hrvatska: Boks barijerama preventivno protiv poplava

Javno preduzeće “Hrvatske vode” započelo je sa preventivnim mjerama odbrane od poplava tako što je danas u karlovačkim naseljima Logorište i Mala Švarča postavljene takozvane boks barijere.

Najavljeno otopljenje moglo bi mnogim područjima u Hrvatskoj nakon snježnih nevolja da donese nove – poplave, piše Dnevni.hr.

Budući da je najviše snijega palo u Gorskom kotaru i Lici, po prognozama hrvatskog hiderometeorološkog zavoda topljenje bi moglo da se odrazi na nagli porast vodostaja u slivu Kupe, Korane, Dobre, Bregane, Sutle i Krapine te Save i njenih lijevih pritoka.

Najveća opasnost, kako se navodi, prijeti Karlovcu, od izlivanja Kupe i Korane. Zbog toga su “Hrvatske vode” počele s preventivnim mjerama obrane od poplava na području Karlovca.

U naseljima Logorište i Mala Švarča postavljene tzv. box barijere. Riječ je o montažnim elementima koji se mogu puniti pijeskom, šljunkom ili zemljom dimenzija metar puta metar puta metar.

Slažu se poput lego kockica, a visina može biti i do dva, tri metra. Na području Karlovca planirano je da se postavi između pet i šest kilometara privremenih barijera.

“S obzirom na velike količine snijega, posebno na području Gorskog kotara i Like i najavljeno otopljenje za vikend i tokom iduće sedmice, očekivano će doći do topljenja snijega i porasta vodostaja. Prema trenutnim prognozama, najavljeno otopljenje na ugroženim područjima ipak bi trebalo biti postepeno, odnosno s očekivanim rasponom temperatura tokom dana od nule do maksimalnih plus 10 stepeni Celzijusa”, kažu u Hrvatskim vodama.

Iz tog preduzeća napominju da su svi vodostaji u Hrvatskoj niski i trenutno su na nivou “malih voda”. Ipak, štabovi za zaštitu i spašavanje grada Karlovca i Ogulina sastaju se redovno, a situacija se pomno prati.

(Tanjug)