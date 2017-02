Hrono mafini sa šunkom

Zdravi, ukusni i odlična zamijena za sendviče.

Sastojci

3 jaja

100 g raženog brašna

100 g ječmenog brašna

100 g sitno isjeckane šunke

3-4 kašike ulja

pola kesice praška za pecivo

so po ukusu

Priprema

1. Pomiješajte suve sastojke.

2. Dodajte jaja, šunku, so, ulje. Dobro promiješajte.

3. Sipati smjesu u kalupe za mafine do pola.

4. Peći na 200 c u predhodno zagrejanoj rerni oko 20 minuta.

(Stvar Ukusa)