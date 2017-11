Hrabri banjalučki policajac: Želja da pomogne nadjačala hladni Vrbas

Iako je, zbog razlike u temperaturi vode i vazduha, u ovo doba godine nezahvalnije ući u Vrbas nego usred decembra, ni jednog momenta se nisam dvoumio, već sam zagazio u hladnu rijeku kako bih pomogao muškarcu koji je njom plutao.



Ovim riječima se svog poteza prisjeća Igor Egeljić (44), policajac Policijske stanice za intervencije Policijske uprave Banjaluka, koji je u nedjelju ujutru, nedaleko od Gradskog mosta, utrčao u Vrbas sa željom da spasi LJ.P. (42), kojeg je voda polako nosila.

Taj muškarac je, nažalost, u Univerzitetskom kliničkom centru RS izgubio bitku za život, ali će Egeljićev čin ostati upamćen među njegovim sugrađanima, od kojih je, što u komentarima na društvenim mrežama, što lično, dobio niz poruka podrške.

Baš u nedjelju ujutru, dok je Egeljić s kolegom obilazio teren, dežurni operativni policajac je svim patrolama radio-vezom javio da je muškarac skočio s Gradskog mosta. Egeljić i njegov kolega Milijan Spasojević bili su blizu, a nedaleko je bila još jedna patrola. Obje su pojurile ka Vrbasu.

“Sišao sam do obale, a kolega iz susjedne patrole je bio na platou, te je prvi primijetio to lice u vodi. Muškarac je plutao sredinom Vrbasa, voda ga je nosila, a glava mu je bila potopljena”, prisjeća se Egeljić.

U međuvremenu su o svemu obaviješteni vatrogasci i Hitna pomoć, a Egeljić je zagazio u vodu.

“Rijeka tu jeste plitka, ali i jaka, brza. Ubrzo sam uspio uhvatiti lice, te ga pridržati do dolaska vatrogasaca, koji imaju sajlu, užad i ostalu opremu za ovakve situacije. Dvojica vatrogasaca došla su zatim do mene i za kratko vrijeme uspjeli smo ga izvući na obalu”, naglasio je Egeljić.

Nesrećni muškarac nije imao puls. Međutim, baš tu, u obližnjem restoranu, bio je ljekar, koji je prišao unesrećenom i priskočio mu u pomoć. Zatim je konstatovao da daje znakove života. Pristiže potom i ekipa Hitne pomoći.

“U toku ove službe imao sam niz sličnih događaja. Ne smatram to posebnim činom, to je moj posao, to bih učinio u svakom momentu”, kaže Egeljić, koji plavu uniformu s ponosom nosi od 1996. godine.

Uprkos nastojanju da pomogne muškarcu koji se odlučio da život okonča skokom u Vrbas, LJ.P. je preminuo u ponedjeljak ujutru.

Egeljić je, inače, dosad spasao nekoliko života. Prije više od 10 godina, zajedno s kolegom, skinuo je muškarca s vješala.

Nešto kasnije je jednog muškarca vidio kako nosi konopac i penje se na lipu na Paprikovcu. Egeljić mu je pritrčao, zajedno s kolegom, te su ga skinuli s konopca, a zatim i uhapsili – u pitanju je bio stari znanac policije, za kojim je bila raspisana i potjernica.

Dario Brus, zamjenik komandira Policijske stanice za intervencije PU Banjaluka, ističe da se ta stanica može pohvaliti profesionalnim kadrom.

“Mi biramo ljude koji će raditi ovaj zahtjevan posao, a jedan od njih je i kolega Egeljić. Naravno, osjećam ponos zbog njegovog postupka, ali bih i naglasio da su takve reakcije kod nas rutina. Uskoro će biti deset godina kako naša stanica postoji. Knjiga bi se mogla napisati o našim dosadašnjim uspješnim intervencijama”, napominje Brus.

(Nezavisne novine)