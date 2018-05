Hotelski bazen u Vijetnamu: Jedno na slici, a uživo…

Dženi Keršov iz Mančestera oduševila se kada je na Booking-u videla fotografije bazena hotela Mari Gold u Vijetnamu što je bilo presudno da baš ovaj hotel izabere.

Ipak, kada je došla u Vijentam i krenula da traži bazen koji je vidjela na fotografijama, naišla je na nešto potpuno drugo.

Naime, bazen je mnogo manje impresivan nego što zaista izgleda.

“Naš bazen u Vijetnamu. Booking protiv realnosti. Završili smo s ovim mjestom“, napisala je.

Potpuno smiješno poređenje koje je objavila na Tviteru postalo je viralno i stvorilo vrlo negativan PR hotelu, a fotografije su za samo nekoliko sati imale preko 150 hiljada lajkova.

Our hotel pool in Vietnam…booking.com VS reality we’ve been done there pic.twitter.com/lElDjxzFwd

— Jenny Kershaw (@jennykershawx) May 12, 2018