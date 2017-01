Holivud spreman za novu dodjelu Zlatnih globusa

Holivud se priprema za ovogodišnju dodjelu Zlatnog globusa, jednu od najvećih noći u kalendaru zabave, piše BBC. Milioni televizijskih gledalaca pratiće večeras svečanu dodjelu Zlatnog globusa, nagradu koje pomažu nekim filmovima da se probiju do prestižne filmske nagrade Oskar.



Muzička komedija “La La Land” osvojila je sedam nominacija za nagradu, uključujući i nominaciju za najbolju komediju/muzički film, a slijede “Moonlight“ koji je u kategoriji najbolje filmske drame osvojio šest nominacija i “Manchester By The Sea” pet.

“La La Land” osigurao je nominacije za Emu Stoun i Rajana Goslinga, za najbolje glavne uloge u kategoriji za najbolje ženske i muške glumce u mjuziklu ili komediji, dok je Damijen Šazel osvojio nominacije za najboljeg reditelja i najbolji scenario.

“Moonlight”, priča o sazrijevanju siromašnog crnog dječaka koji se hvata u koštac sa svojom seksualnošću. U kategoriji je s ratnom dramom “Hacksaw Ridge”, vestern-krimićem “Hell or High Water” te filmovima “Lion” i “Manchester by the Sea”.

“La La Land” se u svojoj kategoriji takmiči s filmovima “20th Century Women”, “Deadpool”, “Florence Foster Jenkins” i “Sing Street”.

Filmske i televizijske nagrade Zlatni globus, najprestižnije u Sjedinjenim Američkimn Državma nakon Oskara, dodjeljuje Udruženje stranih novinara u Holivudu.

Nagrade će se dodijeliti večeras na gala večeri u Los Anđelesu, a domaćin svečanosti će biti Džimi Falon.