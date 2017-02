Hoće li Zoran Talić osvanuti u SNSD-u?

Najglasniji banjalučki opozicionar, odbornik i predsjednik gradskog odbora PDP-a Zoran Talić, napušta stranku, a nije isključen ni prelazak u SNSD. Spekulacije takvog sadržaja danima kruže banjalučkim stranačkim kuloarima.

Talić takve priče nije ni potvrdio, ni demantovao. Na naše pozive i poruke ne odgovara. Na promjenu dresa, navodno se odlučio zbog nezadovoljstva u stranci. Generalni sekretar PDP-a ništa zvanično ne može da potvrdi, ali jasno je da u toj partiji već analiziraju moguće razloge Talićevog nezadovoljstva.

“Jedina stvar koja bi možda mogla uticati na to je što je predsjedništvo partije na pretposljednjoj sjednici partije donijela odluku o reorganizaciji četiri velika gradska odbora, to su Banja Luka, Prijedor, Zvornik i Doboj, jer smo mišljenja da su se tu mogli postići bolji rezultati, osvojiti više glasova. Naša je poruka i dalje ukoliko ima nekih nedoumica, nekih različitih mišljenja da trebamo da sjednemo da razgovaramo. [Da li to znači smjenu gospodina Talića?] Pa ne znači smjenu”, rekao je Miroslav Brčkalo, generalni sekretar PDP-a.

Ukoliko Talić zaista ode iz stranke, Brčkalo smatra da će to biti zbog, kako kaže, “vjetrova na koje nisu mogli da utiču.” Predsjednik partije Branislav Borenović tvrdi da o napuštanju stranke ili prelasku u SNSD prvog PDP-ovca Banjaluke ne zna ništa. Sa njim na tu temu kaže da nije razgovarao. Zato djelovanje dobro poznatog opozicionara nije promakao gradonačelniku i predsjedniku banjalučkog SNSD-a. Radojičić o Taliću danas govori samo u superlativu.

“Cijenim veoma kako je on u prethodna tri mjeseca djelovao kao odbornik. Primjećujem u medijima ovih dana da se jako intenzivirala unutar-PDP-ovska rasprava oko gradskog odbora PDP-a. Svi dobri ljudi su dobro došli u SNSD. Ukoliko bude namjere sa one strane ljudi da nekuda idu, ja cu vrlo rado razgovarati”, istakao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke i predsjednik Gradskog odbora SNSD-a.

Od razgovora sa Zoranom Talićem tako ne bježi ni jedna i druga strana. Ali brzo bi se moglo pokazati da su neke odluke već nepovratno donesene. Nezvanično, PDP bi pored Talića mogao da ostane bez još jednog odbornika, kao i nekolicine takođe nezadovoljnih članova Gradskog odbora.