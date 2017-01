Hoće li se za prenos nadležnosti ići u zatvor od dvije do 12 godina?

Za prenos nadležnosti ići će iza rešetaka od dvije do 12 godina, poručuju u Ministarstvu pravde. Tako su, tvrde, ispoštovali zaključak Narodne skupštine još iz pretprošle godine.

Tada su poslanici izričito tražili da se u novom Krivičnom zakoniku prenos nadležnosti okvalifikuje kao posebno krivično djelo. To je tvorac zakona i učinio, uvjerava pomoćnik ministra, Slobodan Zec. Doduše, neće se zvati prenos nadležnosti, već napad na ustavno uređenje.

Na pitanje zbog čega prenos nadležnosti kao takav nije uvršten Slobodan Zec, pomoćnik ministra pravde RS odgovara: “Šta drugo, kad kažem neovlašteno prenošenje ili preuzimanje ustavnih nadležnosti RS? Evo mi to možemo podvesti pod napad na ustavno uređenje. Upravo to govori ovaj član 278″.

Član Zakona je u najmanju ruku sporan i preširoko postalvjen, poručuje SDS-ov poslanik, Davor Šešić. Tvrdi da u njemu ništa konkretno nije rečeno. Smatra da se Vlada oglušila o zaključak Narodne skupštine.

“Ovaj član, za koji oni kažu da tretira to krivično djelo, to je uopšten član prije svega. Mi ne vidimo ko će biti odgovoran, kako uopšte može da prenese nadležnost. Dakle, nešto uopšteno samo, da može da se kaže da je urađeno, a uopšte mi nemamo ništa konkretno”, rekao je Davor Šešić, poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini RS.

Potpredsjednik Narodne skupštine, Nenad Stevandić, manje je kritičan od kolege iz opozicije. Vjeruje da su u Ministarstvu pravde našli način da ispoštuju zahtjev poslanika. Kako će se tačno zvati krivično djelo miješanja u nadležnosti Srpske, poručuje, manje je važno.

“Ja ne znam da li se mora eksplicitno baš navesti da se to odgovara zbog bukvalnog prenosa nadležnosti. Mislim da se to može podvesti pod mnogo drugih djelova zakona ukoliko se RS nanosi neka šteta. Tako da, da li eksplicitno ili posredno, činjenica je da ta odgovornost mora postojati”, rekao je Nenad Stevandić, potpredsjednik Narodne skupštine RS.

Osim napada na ustavno uređenje, kao krivično djelo je predviđen i pokušaj otcjepljenja dijela teritorije RS. Ko se na to usudi, ide u zatvor od tri do 15 godina. Za izmjene teksta Krivičnog zakonika poslanici će moći da se bore amandmanima. U SDS-u ih već i najavljuju. I to na prvoj narednoj skupštinskoj sjednici u februaru.