Hoće li BiH odgovoriti na Upitnik EU do 1. juna?

Upitnik je uručen 9. decembra – a rok za popunjavanje ističe za manje od mjesec dana. Već sada je jasno da Bosna i Hercegovina neće uspjeti da odgovoriti na Upitnik Evropske komisije do 1. juna – tvrde u Direkciji za Evropske integracije.



Mehanizam koordinacije, iako usvojen, nije profunkcionisao. U informacioni sistem još nisu uneseni odgovori iz Republike Srpske.

“U svakom slučaju ono što očekujemo jeste da ćemo u nekom periodu do juna/jula završiti taj neki svoj proces i nadamo se da će taj proces uključivati ono što jeste ključno, a to je prevode odgovora koje je Bosna i Hercegovina napravila jer o kvalitetu odgovora i prvenstveno kvalitetnom prevodu odgovora zavisi sljedeće faze i koliko će one trajati”, rekao je direktor Direkcije za evropske integracije BiH Edin Dilberović.

Interni rok za odgovore je pola godine. Pet mjeseci je već prošlo, a u Srpskoj uglavnom još vjeruju da ima vremena. I zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara Mirko Šarović se nada da će ovaj posao Bosna i Hercegovina ipak privesti kraju.

“Ja sam i dalje optimista iako postoji mnogo tehničkih problema, ali i usaglašavanja pitanja koja su stigla sa više adresa: kantonalnog, entitetskog državnog i sve je u rukama Direkcije za evropske integracije i ja, bez obzira na ove poteškoće mislim da ćemo ovaj važan zadatak uspjeti da završimo”, rekao je zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara Mirko Šarović.

“Mislim da to ide u dobrom pravcu. Da li će to stići do 1.juna to je sad stvar koju morate postaviti zaista i Savjetu ministara i objema vladama i da vidimo da li je to realno”, rekao je predsjednik Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju u NSRS Branislav Borenović.

Naravno da nije – uzvraća opozicija na državnom nivou. SDP-ov Saša Magazinović je uvjeren da i sa evro-upitnikom manipuliše građanima.

“Ako pitate gospodu Zvizdića, Novalića i gospođu Cvijanović onda smo to vjerovatno već ispoštovali i sve pršti od reformi. Ako pitate građane na ulici onda će vam reći da apolutno ne osjete ništa o tome o čemu oni pričaju”, rekao je poslanik u PDPSBiH (SDP) SAŠA Magazinović.

U Direkciji za evropske integracije tvrde da su do sada uspostavljena dva tijela mehanizma koordinacije – a da nemamo 33 radne grupe koje bi bile suštinski nosilac cjelokupnog procesa. Sumnju u njegovo funkcionisanje, prvi je izrazio lider HDZ-a.

“Kako će funkcionisati mehanizam koordinacije ako ne funkcioniše tročlano Predsjedništvo? Kako ćete okupiti pet nivoa vlasti u BiH, minimalno tri nivoa koje dijele ustavne nadležnosti: država, entiteti i županije ako niste u stanju tri čovjeka dogovoriti”, upitao je predsjednik HDZ BiH Dragan Čović.

U slučaju da se do 1. juna uhvati zadnji voz, nalazi do kojih Evropska komisija dođe analizom odgovora – biće sadržani u mišljenju o zahtjevu za članstvo.