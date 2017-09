Hoće li arhitekte iz regiona pomoći Banjaluci?

ATV sa gradskim arhitektom: Plan za Banjaluku do kraja godine

Formiranje Savjeta za izradu urbanističkog plana grada, opozicija je dočekala na nož. Sve im to kažu, miriše na predizbornu reklamu i prikupljanje poena.

Nije im jasno da prvi čovjek Banjaluke razmišlja o formiranju savjeta sa arhitektama iz regiona, dok osnovne komunalne probleme ostavlja po strani.

“Ako bi se to odnosilo na zaista pravu funkcionalnost grada, onda stvarno nemamo problem sa tim. Ako je u pitanju samo šminkanje grada za rad novih predizbornih poena i pobjede na sljedećim izborima, onda samo apsolutno protiv toga”, rekao je Ljubo Ninković, odbornik SDS-a u Skupštini grada Banjaluka.

Igor Radojičić uvjerava da Savjet neće šminkati po gradu, već da će se raditi na ozbiljnim projektima. Koliko će savjet, ali i novi gradski arhitekta koštati, Radojičić još ne zna.

“Imaće ugovor, za sada smo se dogovorili da radimo do Nove godine, ukoliko obe strane budu zadovoljne. Ugovor o djelu će specificirati zadatke i rokove uz njegovo izvršenje, a to će biti manje od plate koje bi primao da se nalazi u radnom odnosu u skupštini”, rekao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Šta će biti prvi izazov u gradu na Vrbasu, gradski arhitekta još ne zna. Priznaje da ima mnogo ideja, ali i da mu je za oko zapalo nekoliko stvari koje bi trebalo promjeniti.

“Saobraćaj je nešto što se odmah mora rješavati, naravno to će raditi stručnjaci iz saobraćajne struke. Postoje matematički modeli i metodi kako se to radi. Ovako da napomenem na prvu ruku, to je stavljanje mirujućih saobraćaja, parkiranje, pod zemlju u centru, oslobađanje površine”, rekao je gradski arhitekta Ivan Rašković.

Mogao bi novi gradski arhitekta svoju ideju brzo da sprovede u djelo, ako bi se konačno riješio problem rupe u centru grada. Još početkom ove godine umjesto tržnog centra najavljena je izgradnja podzemne garaže.