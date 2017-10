Hladni radijatori u kolektivnom centru

Hladni su radijatori u sobama dobojskog kolektivnog centra. Sezona grijanja kod njih nije ni počela jer su instalacije bukvalno počupane.

Na nogama su im zato vunene čarape, na glavama kape. Grijalicu i ko ima, ne smije da uključi, jer stanara je više od stotinu i elektro mreža ne bi izdržale.

„Većina nas ima grijalice, ali se ne smiju uljučivat grijalice. To je zato jer može doći lako do zapaljenja jer krov prokišnjava“, kaže stanar kolektivnog centra Višnja Pavlović.

Problem kažu datira od poplave. Tada polupani prozori i vrata nisu sanirani, pa je imovina nezaštićena.

„To znači da su instaliacije i parovodne i vodovodne, izložene atmosferskom situacijama nepogodama i uništavanju“, rekao je stanar Miroslav Đukić.

Znaju to i u gradskoj topani, ali kažu, nije do njih. Svoje su uradili, poslali servisere, snimili stanje i obavijesitli nadležne u ministarstvu za izbjeglice.

„Pismeno se obratili i poslali foto dokumentaicju. Ništa više mi nismo preduzimali niti ćemo mi preduzimati. Kad oni izvijeste nas da je sve spremno da se izvrši puštanje grijanja grijanje će biti pušteno“, rekao je Zdravko Petrović, direktor AD Toplana Doboj.

To bi moglo da bude do kraja sedmice, poručuju iz ministarstva. Utvrđuju visinu štete i kažu da nije prvi put da rješavaju problem instalacija. Dodaju i da bi do kraja godine trebalo da bude poznat izvođač koji će dogodine graditi zgradu za trajni smještaj 134 korisnika Doma penzionera.