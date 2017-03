Hibrid drona i automobila iz Airbusove “kuhinje” VIDEO

Kompanija Airbus je na Sajmu automobila u Ženevi predstavila samovozeći hibrid drona i automobila, koji je nazvan Pop.Up.

Pop.Up je nastao u saradnji Airbusa i kompanije Italdesign, a predstavljen je na Sajmu automobila u Ženevi putem rendera.

Putnici se smještaju u kabinu od karbonskih vlakana, koja može biti spojena na jedan od dva različita električna modula, prvi omogućava vožnju gradskim ulicama, a drugi let.

VIDEO: #PopUp, the first modular, fully electric, zero emission vehicle of the future. Designed to relieve congested cities. cc @ItalDesign pic.twitter.com/SmZFH2ww0X

— Airbus Group (@AirbusGroup) March 7, 2017