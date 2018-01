Hercegovina: Prve bebe tek četvrtog dana Nove godine!

Tek četvrtog dana ove godine na svijet su došla dva Hercegovca. U 3 sata i 20 minuta iza ponoći trebinjskim porodilištem odzvanjao je plač malog Ljubinjca. A jutros oko pola 9 rođen je jedan Trebinjac.

Dva već kršna Hercegovca su zdrava, a majke presrećne.

“Porod je protekao normalno beba je dobro, ja sam dobro. Ovo mi je treća beba. Ja bi preporučila svim što više djece”, kaže Mila Vukić, Ljubinje.

Ipak, statistika govori da je broj beba u Hercegovini iz godine u godinu sve manji. U trebinskom porodilištu prošle godine je rođeno 344, a u nevesinjskom 136 beba.

Doktori se prisjećaju ratnih godina kada su imali pune ruke posla.

“Pa taj broj je tri puta smanjen najviše beba rođeno je 1994. godine 872 bebe da bi se poslije 2004. godine taj broj smanjio ispod 500. Znači ide oko 480 pa na niže”, navodi Srđan Lugonja, načelnik Ginekološko-akušerskog odjeljenja Trebinje.

Da je demografska slika u Hercegovini katastrofalna kažu i matičari. U trebinjsku knjigu rođenih prošle godine upisno je 447 imena, a u knjigu umrlih 449. I broj vjenčanja u Trebinju je manji, 2017 godine na ludi kamen su stala 273 para.

Gradske vlasti priznaju da su svjesni problema.

“Mi ćemo uraditi sve da podržimo razvoj porodice u smislu raznih programa naravno i osmišljanju radnih mjesta jer to je osnova da bi se mogla razvijati porodica i to nije samo priča već će to bit i djela i to će se vidjeti u narednim mjesecima i narednim godinama”, kaže Luka Petrović, gradonačelnik Trebinja.

U ostalim opštinama Hercegovine situacija je još gora. U Berkovićima prođe i po nekoliko mjeseci, a da se ne rodi ni jedna beba. Zato je načelnik odlučio da, ubuduće, svako novorođenče časti sa po 1000 maraka.