Hercegovci ne znaju ko ih zastupa u Banjaluci

Hercegovci ne mogu da se pohvale visokim republičkim funkcijama ali zato imaju sedmoricu narodnih poslanika koji, u parlamentu Srpske, predstavljaju svoju regiju i zastupaju narodne interese.

Koliko to dobro rade najbolje govori to da malo koji Hercegovac zna da nabroji njihova imena.

-Ja koliko znam nema ni jedan, a ima onaj Vuković iz Bileće. Ne znam, zapostavljeni smo skroz.

-Znate li ijednog imenom? Znam Pologoša iz Trebinja i više ne znam nikoga.

-Znam ime Radovanu Vukoviću, znam ime Tamindžiji. A ne znam ima li ijedna žena, nema.

To su ukratko odgovori građana.

Srđan Milović, Vukota Govedarica, Radovan Vuković, Ilija Tamindžija, Dragan Risitić, Branko Butulija i Zoran Pologoš predstavnici su Hercegovine. A ako neko zna sve narodne poslanike sigurno ne zna gdje im se može obratiti.

Ako je suditi po tabli, u zgradi u Trebinju trebalo bi da se nalazi kancelarija narodnih poslanika. Ipak, kako narodni tribuni u nju nisu zalazili kancelarija je pripala nekome drugom.

Umjesto njih, unutra je dio arhiva Trebinja. Hercegovačke predstavnike u skupštini Srpske i mi smo kontaktirali. Od sedmorice, javila su nam se dvojica. I kažu da su građanima itekako dostupni.

“Moja kancelarija kao Narodnog poslanika je svugdje ovdje po gradu a i često sam u kancelariji Udruženja amputiraca gdje imam sve uslove za rad, u mom stanu. Ovdje u kafani pod platanima susrećem ljude koji mi se obraćaju sa raznoraznim zahtjevima”, rekao je narodni poslanik Zoran Pologoš (PDP).

“Nemam nikakvih problema u komunikaciji. Manje je bitno gdje tu komunikaciju obavljamo. Obavljamo je po potrebi. Da li je to u ovoj kancelariji na poslu, da li je to u kancelariji stranke, da li je to u gradu, putem telefona, bitno je da rješavamo probleme”, kaže poslanik SNSD-a Ilija Tamindžija.

Ko, i koliko dobro rješava probleme opštine ili regije iz koje dolazi, teško je procijeniti. Zato Hercegovci kažu – vidimo ih na televiziji, poneke i čujemo, ali malo šta od te priče imamo.