Helen Miren tvrdi da su joj obrve sačuvale ljepotu

Britanska glumica Helen Miren ove godine napuniće 73 godine i za njom se na crvenom tepihu uvijek svi okreću. Na svoj izgled oduvijek pazi i izgleda sjajno, iako kaže da povremeno bude nesigurna. Priznaje da nikada nije bila oduševljena svojim izgledom, ali dosta radi na sebi. A mnogo toga duguje i jednom estetskom tretmanu koji je podmladio.

Bore ne krije i insistira da joj se slike ne obrađuju, nije prihvatila nijedan tretman za podmlađivanje, a ono što je nedavno uradila i što joj je podiglo samopouzdanje je tetoviranje obrva. Helen je priznala ostrvskim medijima da je išla na postupak “microbladinga” kojim se obrve iscrtavaju postupkom sličnim tetoviranju.

Samo jedan estetski zahvat

“Bilo mi je dosta toga da nemam obrve jer su tako svijetle. Jedna moja prijateljica je išla na microblading i kad sam vidjela kako to dobro izgleda i ja sam otišla. Jako su ukusno napravljene, nisu prenaglašene, ali to je stvarno promijenilo stvari. Sad kad se probudim ujutro, čak i ako nemam šminku, barem imam obrve”, rekla je Miren.

Kaže da zbog toga uvijek izgleda mlađe jer su joj obrve tamnije.

“Nikad nisam bila prelijepa. Jednostavno, sebi sam izgledala dobro i planiram da tako ostane”, rekla je žena čije je pravo ime Elena Lidija Vasiljevna Mironova.

Engleska filmska diva ruskog porijekla i danas radi punom parom i snima više filmova nego kada je imala četrdeset godina. I sama je jednom prilikom rekla da starenje nije za kukavice i da je u njenom slučaju ono dio nevjerovatne zabave.

“Ranije sam daleko više brinula o izgledu, jer kad ste mladi onda ste opterećeni njegom i imperativom da budete što ljepši. Taj pritisak se na kraju pretvori u pravu paranoju. Međutim, starenje ima svojih prednosti, između ostalog donosi i mogućnost da se riješite nekih stvari, strahova i stavova”, rekla je svojevremeno Helen.

Život bez djece – stvar odluke

Helen je poznata i po upečatljivim izjavama. Poznato je da nema djece i da je tako željela da bude.

“Volim djecu, smiješna su i slatka. Nikad nisam ni na trenutak žalila za time što nemam djecu. Zapravo to je laž. Kada sam gledala film “Roditelji” plakala sam 20 minuta. Radnja je vezana za priču o ulozi roditelja i kako ona nikad ne prestaje. čak ni kada si deda ili baka. Tada sam shvatila da to nikada neću doživjeti. Plakala sam nekih 20 minuta za tim gubitkom i činjenicom da to nikada neću iskusiti. Onda sam preboljela i ponovo sam bila srećna”, rekla je britanska glumica.

(B92.net)