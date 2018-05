Hari i Megan spremaju spektakl za kraljevsko vjenčanje

Evo ko će ispratiti Megan Markl do oltara

Princ Hari i Megan Markl vjenčaće se danas u kapeli dvorca u Vindzoru, a samu ceremoniju na licu mjesta pratiće 600 ljudi, a putem TV čitav svijet.

Vjenčanje će početi u 12.00 časova. Juče su završene posljednje pripreme, a proba vožnje kočijom privukla je pažnju na stotine ljudi, a kraljevski par je u automobilu prošao rutom u pratnji policije.

Mjere bezbjednosti će biti pojačane oko zamka Vindzor. Policija postavlja barikade kako bi odvratila napadače u vozilima poput onog koji je ušao u gomilu ljudi kod Vestminsterskog mosta prošle godine. Patrolama su se pridružili i psi tragači. Posmatrači su, takođe, zamoljeni da ne bacaju konfete dok kočija bude prolazila, uz obrazloženje da to predstavlja potencijalni rizik, a i teško je za čišćenje.

Najviše medijske pažnje posljednjih dana pred vjenčanje privukla je priča o tome ko će ispratiti Megan do oltara. To će, nakon informacije da njen otac zbog bolesti to neće biti u mogućnosti, ali i skandala oko fotografija, učini princ Čarls, Harijev otac.

“Princu od Velsa biće drago da na ovaj način iskaže dobrodošlicu Megan Markl u kraljevsku porodicu”, navela je Kensingtonska palata. Britanska kraljica Elizabeta II i zvanično je prošle nedjelje dala svoj “blagoslov”.

Prema britanskom zakonu, prvih šest u liniji za nasljeđivanje prestola moraju da dobiju kraljičinu dozvolu za vjenčanje. U međuvremenu u London je stigla njena majka Dorija Regland koja se sastala sa kraljicom Elizabetom II tokom jučerašnjeg dana po prvi put u zamku Vindzor u društvu svoje kćerke i budućeg zeta.

Prije toga sastala se i sa prinčevima Čarlsom i Vilijemom. Princ Hari i američka glumica odsješće u različitim hotelima u području Vindzora noć pred svoje vjenčanje – princ Hari u Dorčester Kolekšens Kourt parku, a pridružiće mu se kum, vojvoda od Kembridža, saopštila je Kensingtonska palata misleći na Harijevog starijeg brata princa Vilijema.

Megan Markl će sa svojom majkom Doriom Regland biti smještena u Klivden Haus hotelu na Nešenal Trast Klivden istejtu. Svadbena torta, koju pravi šestočlani tim, biće od limuna i sirupa zove, a predstavljaće blagi pomak od tradicije. Za recept je upotrebljeno 200 amalfi limunova i 10 boca sirupa zove.

Među djeverušama biće i Šarlot, ćerka Vilijema i Kejt, a djevojčicama će se pridružiti i Šarlotin stariji brat Džordž. Među njima će biti i djeca jedne od najboljih prijateljica Megan Markl, prenio je Rojters. Vrijeme neće biti ni previše toplo ni previše hladno. Prema prognozi, očekuje se da će najviša temperatura biti oko 18 stepeni i da će dan uglavnom biti sunčan. To je, kako ocijenjuju mediji, dobra vijest pošto će mladenci poslije ceremoniji imati vožnju otvorenom kočijom.

Prema nekim procjenama, svadba će koštati 500.000 funti. Kompanija “Britiš ervejz” u subotu će na svoj način obilježiti vjenčanje – letom iz Londona za Toronto sa posadom čiji će se svi članovi zvati Hari ili Megan.

Vjenčanje uživo:

