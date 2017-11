Šta se “kuva” u Zimbabveu?

Vojni zvaničnici Zimbabvea saopštili da su preuzeli vlast nad “ciljanim” tačkama – kriminalcima koji okružuju predsjednika te zemlje Roberta Mugabea.

Oni uvjeravaju javnost da je 93-godišnji lider Zimbabvea “živ i zdrav”, prenio je Rojters.

Prema navodima te agencije, vojska je u naoružanim vozilima blokirala ulice Hararea, u kojima se nalaze glavne poluge vlasti- vlada, parlament i sudovi. Za sve to vrijeme građani Hararea išli su na posao, navodi Rojters pozivajući se na izjave svjedoka.

“Naša meta su kriminalci oko Mugabea, koji čine zločine koji imaju socijalne i ekonomske posljedice u zemlji, a sve s ciljem da se oni privedu pravdi”, izjavio je jedan od vojnih zvaničnika Zimbabvea, General Mojo.

“Čim ispunimo naš zadatak sve će se vratiti u normalu”, kazao je on.

Vladini izvori navode da je vojska privela ministra finansija Ignjatiusa Komboa, koji je lider takozvane “G40” frakcije vladajuće partije ZANU-PF, koju vodi Mugabeova supruga Grejs.

Mediji su ranije sinoć prenijeli da su se u Harareu čule najmanje tri eksplozije i da su ulice bile pune naoružanih vojnika i vojnih vozila, pa su neki naveli i da je u Zimbabveu počeo državni udar protiv predsednika Zimbabvea Roberta Mugabea koji tom zemljom vlada od 1980. godine.

Osim toga, mediji prenose i niz nepotvrđenih i nezvaničnih informacija šta se trenutno dešava u Harareu. Uzrok eksplozije, kao i njihova tačna lokacija nisu poznati.

Rojters javlja da su vojnici zauzeli državnu televiziju ZBC, pozivajući se na izvore sa lica mjesta. Međutim, navodno su vojnici radnicima televizije rekli “da ne brinu” i da su oni tu samo da bi osigurali lokaciju. U isto vrijeme “Gardijan” navodi da su vojnici napali radnike televizije i civile.

“Gardijan” piše i da su tokom dana u glavnom gradu Zimbavea mogla da se vide oklopna vozila vojske, kao i nekoliko kamiona punih vojnika. Ipak, oni ističu da nije poznato ko je vojsku tu rasporedio.

“Sputnjik” piše i da postoje čak i nepotvrđene informacije da su vojnici opokolili kuću samog Mugabea.

Na društvenim mrežama objavljeni su snimci na kojima se vide vozila vojske kako blokiraju puteve. Osim toga, vojnici su primijećeni i kako utovaruju velike količine municije u kamione.

Has there been a coup d’état in #Zimbabwe ? Why these armoured tanks, explosions in Harare & take over of ZBC State Broadcasters by soldiers?pic.twitter.com/8rsG5EAxiC — The Jonathanian (@The_Jonathanian) November 15, 2017

Inače, Ambasada SAD u Harareu objavila je na Tviteru da će zbog nesigurnosti u državi tokom srijede imati minimum osoblja, kao i da će biti zatvorena za javnost. Takođe, oni apeluju na državljane SAD da se čuvaju.

Ambasador Zimbabvea u Južnoj Africi Isak Mojo nešto ranije je odbacio mogućnost da se u Zimbabveu dešava državni udar.

On je naveo da je vlada u Harareu “nedirnuta” uprkos prisustvu vojnika na ulicama prestonice: “Ništa se zapravo ne dešava. To su samo tvrdnje na društvenim mrežama”.

Svjetske agencije prenijele su prije toga da su tenkovi krenuli ka prestonici Zimbabvea.

General Konstantin Čivenga je početkom nedjelje izjavio da će intervenisati ako se ne prekine čistka ratnih veterana koji podržavaju smijenjenog potpredsjednika Emersona Mnangagvu, koji je veteran i heroj rata za oslobođenje te zemlje sedamdesetih godina.

On je kazao da će vojska intervenisati kako bi okončala čistku u stranci aktuelnog predsjednika Roberta Mugabea ZANU-PF.

Vladajuća ZANU-PF optužila je nakon toga Čivengu za “izdajničko ponašanje”.

Looks like the army in #Zimbabwe ready to take over the country. Guy in video saying the war has started @cnnbrk @BBCBreaking #ZimbabweCoup #RobertMugabe pic.twitter.com/lL6BFvVAJp — Oscar Alochi (@papafavour) November 14, 2017

Kako je saopšteno iz stranke, komentari generala su “iskalkulisani da poremete nacionalni mir i izazovu pobunu”.

Stranka je navela i da nikada ne bi podlegla “vojnim prijetnjama i potvrdila primat politike nad pištoljem”.

Mediji ističu da je smjena Mnangagve, kojeg zovu Krokodil, dio čistki kako bi Mugabe mogao da vlast preda svojoj supruzi Grejs (52).

“Predsjednik sa najdužim stažom”

Mugabe je predsjednik države sa najdužim stažom u Africi, a vjerovatno i u svijetu, a zbog načina vladavine mnogi su ga optuživali za nasilno gušenje opozicije i uništavanje zemlje.

Mugabe je rođen 21. februara 1924. godine, a na vlasti u Zimbabveu je od 1980. godine – bio je predsjednik vlade od 1980. do 1987, a od 1987. godine postao je predsjednik države.

Prije dvije godine, izabran je za predsjednika Afričke unije, što je izazvalo negodovanje u afričkim zemljama.

#BreakingNews #Zimbabwe #Mugabe is under army siege at his blue roof residence for the past two days,the army are not allowing him or any person to leave or enter his residence,its believed the army is demanding Mugabe to step down,heavily army can be seen around his residence. pic.twitter.com/EHtELILyfL — Evan Petzer (@endless_topics) November 14, 2017

Bio je vođa organizacije Afrički nacionalni savez Zimbabvea, koji se borio za slobodu crnog domorodačkog stanovništva u tadašnjoj Rodeziji.

Osim po čvrstoj ruci u Zimbabveu, poznat je i po negativnim stavovima na račun zapadnih zemalja.

Svoj politički uspon Mugabe je započeo 1960. godine, kada se pridružio Nacionalnoj demokratskoj partiji koja je ubrzo zabranjena jer se suprotstavljala administraciji premijera Jana Smita.

Tri godine kasnije, napušta tu stranku i pridružuje se Afričkoj nacionalnoj uniji Zimbambvea (ZAPU), pokretu koji je nastao na temelju marksističkog učenja.

U periodu od 1964. do 1974. godine bio je u zatvoru. Inače, završio i studije prava i ekonomije na Londonskom univerzitetu.

Kada je Zimbabve stekao nezavisnost 1980. godine Mugabe je postao premijer te zemlje, a nakon sedam godina i predsjednik.

Uprkos narušenom zdravlju, Mugabe je nedavno izjavio da će razmišljati o povlačenju sa mjesta predsjednika tek kada napuni 100. godina.

Inače, policija Zimbabvea optužila je nedavno američku državljanku Martu O’Donovan za zavjeru za svrgavanje sa vlasti ustavno izabrane vlade.

Navodi se da je O’Donovanova, koja radi za “Magamba TV”, televiziju koja sebe opisuje kao lidera u političkoj satiri Zimbabvea, već ranije optužena zbog poruke na Tviteru koja je naizgled vrijeđala predsjednika te zemlje Roberta Mugabea.

Početkom oktobra Mugabe je imenovan za ambasadora dobre volje Svjetske zdravstvene organizacije, ali je direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus tu odluku povukao nakon brojnih kritika.

