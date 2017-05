Haradinaj: Ako Srbija ne odustane od Kosova, Albanci će tražiti Niš

Kako je srpski mitraljez stigao do Sirije?

Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da Srbija treba da izbriše Kosovo iz preambule njenog ustava i zaprijetio da će, kada postane premijer, kosovskim ustavom utvrditi da je Kosovo do Niša.

“Ako Evropa i Amerika ne odrade ovaj posao, onda nam ne preostaje ništa drugo nego da uvedemo reciprocitet – dok oni drže Kosovo u svom ustavu, onda je red i na nas da trećinu njihove teritorije uvrstimo u našu teritoriju”, rekao je Haradinaj.

On je dodao da, ukoliko postane premijer, a Srbija za to vrijeme ne izbriše Kosovo iz svog Ustava, onda će on “ubaciti trećinu njihove teritorije u našu, počevši od Niša”.

“Neće više da se s nama poigrava loš komšija”, dodao je Haradinaj.

Kako je rekao, trebalo bi da “neko dođe i uništi agendu Srbije kojom se ona ruga Kosovu”, kao i da je on sam bio “plijen ove agende, jer je više od tri mjeseca bio u pritvoru francuskih vlasti”.

Haradinaj je rekao da bi „trebalo poručiti Evropskoj uniji, a posebno SAD, da “mi nismo narod da se neko poigrava i ruga sa nama”.

“Na ovu temu Evropa ne radi ništa. Zahvalan sam Berlinu, koji je imao jasan pristup za mene, ali kada je u pitanju Brisel, ovo nije fer, jer se na Balkanu EU vidi kao strana koja ne može da uvjeri stranke da donesu teške odluke. Trebalo bi da reaguje Amerika i da Srbiji pokaže njeno mjesto”, dodao je Haradinaj.