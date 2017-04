Haos zbog blokade “Alumine”

Sindikalna organizacija “Alumine” Zvornik najavila je da će zatražiti zvanične stavove od nadležnih zašto je 12. aprila blokiran račun ove kompanije. Uprava “Alumine” tvrdi da je blokada nezakonita i za sve optužuje zvornički Osnovni sud.

Zvorničkoj “Alumini” računi su blokirani već peti dan. Zbog toga, uprava broji gubitke od 15 miliona maraka. Sve zbog poteza fočanskog preduzeća “Pavgord”, koje je prije dvije i po otkupilo potraživanja Litvanaca od fabrike glinice “Birač” – i sada praktično traže svoj dio od “Alumine”, kao ćerke firme fabrike u stečaju.

Uprava “Alumine” u saopštenjima za javnost tvrdi da je blokada računa nezakonita.

“Nastavak nezakonite blokade vodi finansijskom krahu, prestanku proizvodnje, ekološkoj katastrofi i otpuštanju svih zaposlenih”, poručuju iz uprave “Alumine”.

Za sve optužuju sudiju Jelenu Todorović koja, kako navode, ne prihvata hitno obustavljanje izvršenja presude, kojom je Okružni privredni sud u Banjaluci zabranio “Pavgordu” da preduzima radnje naplate protiv “Alumine”. Sudija Jelena Todorović je bez komentara. Zbog praznika, i u zvorničkom Osnovnom sudu dobili smo sličan odgovor.

“Nema ni sekretar, niko živ nema. Danas rade Bošnjaci, razumijete”, glasio je odgovor iz Osnovnog suda u Zvorniku na poziv ATV-a.

A prije 20 dana sve je izgledalo idilično. U posjeti Zvorniku bio je predsjednik Republike, koji je pohvalio “Aluminu” kao primjer uspjeha – a sa gradonačelnikom Zvornika najavio je i nova radna mjesta. Za upravu “Alumine”, Zoran Stevanović danas nije štedio riječi.

“Ja o ovom problemu moguće blokade računa pričam tri godine svima redom. Da će nas to sačekati, ali niko me nije ozbiljno shvatio. I, evo, sad kad se to desilo, reakcija je – joooj, ajde da pišemo saopštenja. Meni se direktor Alumine tri dana nije javljao na telefon. Računa da sam ja fabrikant te blokade, na neki način. Što, naravno, nije tačno”, rekao je Zoran Stevanović, gradonačelnik Zvornika.

“U ovom trenutku, ne smatram da je nužno da imam komunikaciju sa pomenutim gospodinom, te ću se u pogledu ovog, uzdržati od svakog komentara”, pismeno odgovara predsjednik Upravnog odbora “Alumine” Milorad Motika.

Zoran Stevanović tu ne staje, već nastavlja sa kritikama.

“Uprava povlači pogrešne poteze. Oni se bore protiv blokade računa saopštenjima, napadom na sudove i na ne znam još koga sve. Oni nisu napravili sastanak uprave, ni odbora povjerilaca, nikoga”, kaže gradonačelnik Zvornika.

Stevanović najavljuje hitnu reakciju Vlade Srpske i skore pregovore sa “Pavgordom” zbog eventualne blokade računa. Željka Cvijanović ne pominje pregovore. Za ATV kaže da je Vlada zainteresovana da “Alumina” funkcioniše, ali da odgovore treba tražiti samo u okviru pravosuđa.

“Od svih onih koji mogu na bilo koji način da utiču na rad Alumine tražimo odgovorno ponašanje, kako bi se u potpunosti zaštitili interesi radnika, ali i privrede RS u cjelini”, rekla je Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS.

Postupak protiv “Alumine” nije nov. Pokrenut je još 2013. godine. Pravni tim “Pavgorda” tvrdi da je odluka o blokadi računa zakonska i da zbog pritiska na rad suda u čitavoj priči posla ima i Visoki sudski i tužilački savjet BiH.

“U ovom momentu ne postoji nijedan razlog da se izvrši deblokada. Onog momenta, ako se nekad steknu ti uslovi, deblokada će biti izvršena”, rekao je Aleksandar Sajić, .punomoćnik “Pavgorda”.

Uprava “Alumine” najavljuje krivične prijave. Obavjestiće policiju i tužilaštvo o učešću onih koji su odgovorni za blokadu, a pokrenuće i postupke za naknadu višemilionske materijalne štete. Oglasio se i sindikat koji, prije konkretnih poteza, traži zvanični stav nadležnih.

Konkretan je zato Rajko Dukić. Ukoliko se do sutra ne odblokira račun “Alumine” – predsjednik kompanije “Boksit” iz Milića, u toku sutrašnjeg dana organizovaće masovni protest u Zvorniku. Zbog svega se, kaže, blokiraju i računi “Boksita”, a iz istih razloga se ne radi na proizvodnji i isporuci rude boksita. Na proteste poziva svoje, ali i radnike “Alumine” i sve građane Podrinja.