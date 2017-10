Haos u prijedorskom SDS-u

Je li moguće da nas raspuštaju pismom i da nam se rukovodstvo ne javlja na telefon – pita Goran Praštalo, dosadašnji predsjednik Mjesnog odbora SDS-a u Ljubiji nadomak Prijedora.

Nemamo o čemu da razgovaramo, niste radili kako treba pa je vrijeme za nove ljude, odgovaraju iz Gradskog odbora. Dok Praštalo pokazuje nekoliko rečenica koje ga razrješavaju funkcije, poručuje da ne prihvata odluku. Demantuje da ne radi kako treba i uvjerava da je postigao odličan izborni rezultat u Ljubiji.

“Mene može da isključe samo Jovan Rašković i Radovan Karadžić koji su me uključili u stranku a ne on, 55-godišnjak koji je dva petka u stranci, da on odlučuje o mojoj sudbini. Ja, i moj Mjesni odbor, nikad nećemo napustiti SDS i ideologiju stranke”, rekao je Praštalo.

Uz Gorana je i Ratko, jedan od članova ljubijskog Odobra. I on mora da odstupi. Ali tvrdi da to neće da uradi i da je 11 članova u Ljubiji odlučilo da im pismo – ništa ne znači.

“Nikad pravi članovi SDS-a neće krenuti jedni na druge nekom pričom vi ste ovakvi ili onakvi. Svi pošteni rade, a oni koji nisu ti i koji se ne osjećaju tako šalju pisma”, rekao je Ratko Marinović.

Zašto ne bi poslali pismo pošto nemamo o čemu da razgovaramo. To je stranačka odluka a kako smo je proslijedili najmanji je problem, kažu u Gradskom odboru SDS-a Prijedor. Ne spore da su tamo imali dobar izborni rezultat ali tvrde da, u posljednje vrijeme, u Ljubiji nisu ispunjeni traženi zadaci.

“Ova odluka je donesena jer MO Ljubija nakon dešavanja apriliskih ne odgovara na pozive Gradskog obora, tj predsjednika, izvršenju zadataka kao što je bio izbor omladine i žena. Nismo zadovoljni sa količinom ljudstva koje su poslali na skupštine žena i omladine”, rekao je Milan Tubin, predsjednik Gradskog odbora SDS Prijedor.

U svakoj partiji ovo je razlog za smjenu, uvjerava Tubin i kaže da nema ništa lično protiv kolega iz Ljubije. Inače, nije tajna da u prijedorskom SDS-u preovladavaju dvije struje, Dušana Berića i Borislava Bojića. Poznavaoci lokalnih političkih prilika upravo u tom unutarstranačkom neslaganju vide razlog za ljubijsku smjenu.

Netrpeljivost je mogla da se osjeti i na izbornoj skupštini Gradskog odbora, na kojoj je Tubin, proljetos, izabran za predsjednika, a kojoj su mnogi zamjerili silno privatno obezbjeđenje.