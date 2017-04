Haos u Makedoniji: Maskirani upali u Skupštinu, Zaevu raskrvavljena glava! VIDEO

Maskirane osobe upale su u zgradu Sobranja u Skoplju nakon što je glasovima socijaldemokrata i albanskih partija Talat DŽaferi izabran za predsjednika parlamenta, dok mediji javljaju da su raskvavljene glave lideru SDSM-a Zoranu Zaevu i poslaniku te stranke Damjanu Mančevskom.

Na ulicama Skoplja i zgradi parlamenta nastao je haos nakon izbora DŽaferija, koji protekao uz povike poslanika VMRO-DPMNE “Ovo je puč!”.

Alsat-M javlja da je Sela Ziadin iz Saveza Albanaca teško povrijeđen i da se nalazi u kritičnom stanju.

Makedonski mediji javljaju da je rijeka ljudi krenula ka Sobranju i da je oko 500 demonstranata, među kojima i pristalice pokreta “Za zajedničku Makedoniju” ušlo je u zgradu, dok je nekoliko hiljada ispred.

Demonstranti su došli do ulaza u zgradu parlamenta nedugo nakon što je zvaničnik VMRO-DPMNE Antonio Milošoski optužio Zaeva da “stvara paralelnu većinu” u Sobranju.

Poslanici SDSM-a i stranke makedonskih Albanaca DUI ostali su u sali Sobranja, gdje se i dalje nalaze, kao i poslanici VMRO-DPMNE.

Makedonska agencija MIA javlja da je do neregularnog izbora DŽaferija, nekadašnjeg komandanta Oslobodilačke nacionalne armije, došlo nakon što je predsjedavajući Sobranja Trajko Veljanovski prekinuo sjednicu, na čijem dnevnom redu nije bio izbor novog predsjednika parlamenta.

Međutim, predsjedavanje je tada preuzeo najstariji poslanik u sali koji je glasovima poslanika SDSM i albanskih partija stavio na dnevni red izbor predsjednika Sobranja, pa je potom DŽaferi izabran.

Kako navodi plusinfo.mk, među demonstrantima ima i ljudi sa crnim maskama na licima koji pozivaju narod da se popne stepenicama.

Dio poslanika koji imaju većinu u parlamentu i Džaferi, kao i novinari nalaze se u pres sali, u koju demonstranti mogu da uđu svakog časa.

Do neregularnog izbora Džaferija došlo je pošto je predsjedavajući Sobranja Trajko Veljanovski prekinuo sjednicu Sobranja, na čijem dnevnom redu nije bio izbor novog predsjednika parlamenta.

POLICIJA DA VRATI RED U SKOPLJU

Ambasadori zemlja EU u Skoplju saopštili su večeras, nakon upada demonstranaka u zgradu Sobranja, da je makedonska policija najodgovornija da vrati red i pozvali sve strane da se uzdrže od zapaljive retorike.

Ambasadori zemalja EU su na vanrednoj konferenciji za novinare poručili da je ovo vrijeme za dijalog, a ne za nasilje.

Komesar za susjedsku politiku i proširenje EU Johanes Han osudio je večerašnja dešavanja u makedonskom Sobranju.

“Najoštrije osuđujem napade na članove parlamenta u Skoplju. Nema mjesta za nasilje u Sobranju. Demokratija mora da ide svojim putem”, poručio je večeras Han na “Tviteru”.

In front of the assembly building right now: #Skopje #Macedonia #Coup pic.twitter.com/qq3Cbjx66O

Police protecting entrance to Assembly building while SDSM is being held hostage in the conference room#Skopje #Macedonia #Coup pic.twitter.com/027kntx1Zq

— Glorious Leader (@seirdotmk) April 27, 2017