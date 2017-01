Haos u Kanadi: Pucnjava u džamiji, šest mrtvih VIDEO

Najmanje šestoro ljudi je ubijeno, a osmoro ranjeno u džamiji u gradu Kvebek, tokom večernje molitve javili su lokalni mediji.

Pucnjavu je kanadski premijer okarakterisao kao “teroristički napad”.

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 30, 2017