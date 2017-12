Haos u Frankfurtu: Otkazano više od 300 letova na aerodromu

Više od 300 letova je otkazano, a nekoliko stotina kasni zbog snijega i leda koji blokiraju piste u Frankfurgtu, najvećem aerodromu u Njemačkoj.



Kompanija “Fraport” saopštila je da je oko 330 letova otkazano do 17.00 časova zbog jakog snijega i niske temperature.

Aerodrom u Frankfurtu bi trebalo da dnevno reguliše oko 1.260 letova.

U saopštenju se ističe da se tokom večeri očekuju nova otkazivanja letova, ali se i ukazuje na meteorološku prognozu da bi vremenski uslovi trebalo da budu poboljšani u narednim časovima.

Veći dio Njemačke danas je zahvatio snijeg i niska temperatura. U Diseldorfu aerodrom je bio zatvoren skoro četiri časa zbog loših vremenskih uslova. Prijavljeno je i kašnjenje, otkazivanje i preusmjeravanje vozova u pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija.

❄️❄️ Our snowblower is doing its job. It is driving 25 km/h and blowing away 5000 tons of snow per hour. ❄️❄️ pic.twitter.com/rsF5jgRTHi

— Frankfurt Airport (@Airport_FRA) December 10, 2017