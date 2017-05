Haos na aukciji: Vozilo usmrtilo troje, devet povrijeđenih! VIDEO

Najmanje tri osobe su poginule, a devet povrijeđeno kada je vozilo udarilo grupu ljudi na aukciji motornih vozila u gradu Bilerika u američkoj državi Masačusets.

Policija je saopštila da incident nije povezan sa terorizmom, prenosi Rojters.

Nesreća se dogodila kada je jedno terensko vozilo naglo ubrzalo i udarilo u grupu ljudi, a zatim probilo zid zgrade u kojoj se održavala aukcija, prenosi AP.

Jedan čovjek i dvije žene su poginuli, a od devetoro povrijeđenih dvije osobe su u kritičnom stanju.

Jedan od zaposlenih iz aukcijske kuće “LynnWay Auto Auction”, Vudi Tatl, izjavio je da u hali ima osam traka na kojima stoje automobili koji se prodaju. Između traka su bili ljudi koji su ih razgledali, kada je jedno od vozila iznenada krenulo, rekao je Tatl.

“Čuo sam škripanje guma i, mislim, Džip Čiroki je proletio pored mene. Izbjegavajući automobile, vozač je pregazio nekoliko osoba”, rekao je Tatl i dodao da je nakon toga auto probio zid i sasvim izašao napolje.

Istraga o incidentu je u toku, a za sada nema indicija da je riječ o terorizmu.

NEW: Massachusetts State Police: “No evidence” that the crash that killed at least 2 in Billerica was intentional. https://t.co/jYoQNVdSRX pic.twitter.com/7OxQrj5GVR

— ABC News (@ABC) May 3, 2017