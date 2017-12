Han: Status kandidata EU nije besplatan ručak

Johanes Han, komesar za evropsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju danas je u Sarajevu održao niz sastanaka sa političkim liderima u BiH.

Krajem 2017. godine još jednom sam došao da ohrabrim lidere u BiH u kontekstu težnji članstvu u EU. U 2016. godini smo imali dosta pozitivnog napretka, u svim aktivnostima koje su dovele do donošenja Upitnika EK u zemlju.

Na 50. pitanja iz Upitnika još nije odgovoreno.

“Odgovori na ta pitanja su predmet političkih dogovora, a rečeno mi je da će do januara biti riješeni. Ako ne mogu dostaviti odgovore, reakcija Evropske komisije će kasniti. Moja želja je da što prije imamo pozitivno mišljenje na Upitnik, ali to zavisi od dostavljenih odgovora. Bilo je dosta obećanja, a sada očekujemo konkretne rezultate. Očekujemo usvajanje seta akciza, očekujemo strategije za ruralni razvoj i strategiju o energetskom sektoru. Volio bih da se konačno zaključe te stvari”, kazao je Hahn.

On je istakao da su bh. zvaničnici od njega tražili povlašten status BiH u vezi sa kandidatskim statusom.

“Traženo je od mene neki povlašten status za BiH za status kandidata. To nije moj posao. Status kandidata nije besplatan ručak. Moraju se ostvariti rezultati, morate raditi na izgradnji povjerenja, ali i izgradnji povjerenja drugih u vas. Krajnje je vrijeme da se ispune stvari koje su usaglašene”, rekao je Hahn.

Evropski komesar je kazao da ga plaši da će ovakva prilika za BiH nestati ukoliko se ne počne konkretno raditi, ali da to niko ne želi.

“Predsjednik Evropske komisije Claude Juncker se u septembru u svom obraćanju dotakao dinamike pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana. Bugarska iduće godine preuzima predsjedavanje, a zatim Austrija i Rumunija. To su sve zemlje koje su privržene procesu pridruživanja i BiH treba iskoristi te prilike, inače će kaskati za svim drugim zemljama u regionu koje sada dosta dobro napreduju na evropskom putu”, izjavio je Hahn.

On je apelovao na političke lidere u BiH da se drže opredjeljenja koje su preuzeli 2014. godine u svojoj pisanoj izjavi i da rade na realizaciji evropskih težnji BiH.

Han je kazao: “Ako nema seta zakona o akcizama, ako nema usvojene strategije… jednostavno ne vjerujem onda ni u šta. Vjerujem samo u činjenice, brojke i konkretne mjere. To sam vrlo jasno rekao i pojasnio. To nije samo moje shvatanje, već evropsko viđenje mišljenje. Ja nisam konačna instanca u EU, ja sam negdje između gdje pokušavam ono što se radi u BiH približiti zemljama članicama EU. Meni treba jednoglasna odluka 28 članica da pređemo na naredni korak, a on se može ostvariti samo ako su realizirani svi postignuti dogovori. Bez toga nema narednog koraka”, bio je jasan Hahn.

Han je danas u Sarajevu održao sastanak sa 13 političkih lidera u BiH.

“Sastanak je trajao 1,5 sat a 13 političkih subjekata što je nedovoljno i prekratko, ali nam je dalo priliku da čujemo različite perpsektive. Moja poruka je bila jasna i mislim da imamo zajedničko razumijevanje da rezultati moraju doći sada i odmah. Nama su bitni samo konkretni rezultati. Nije da nisam optimist, a nisam ni pesismista. Ja sam realan. A kada ste realni, onda ćemo sačekati da vidimo”, odgovorio je Han na pitanje novinara kako ocjenjuje stavove bh. političara te dodao da je navikao da BiH kasni sa ispunjavanjem dogovorenih stvari.