Han iz Sarajeva poručio: Ubrzajte reforme!

Evropljani su, ponovo, postavili rokove. Do jula očekuju da BIH odgovori na sva pitanja iz evropskog upitnika. Komesar za evropsko proširenje Johanes Han, u društvu predstavnika MMF-a, EBRD-a, Svijetske banke, ali i američke ambasadorke Morin Kormak, analizirao je sprovođenje reformske agende.

Zadovoljan je, kaže, nekim njenim efektima. Sabrao je da su industrijska proizvodnja i izvoz porasli za oko 10 odsto, ali posao, kaže, tek predstoji.

“Čestitke svima na urađenom i evo još ću reći da Vlade jako puno rade i iniciraju, ali jednako tako je važno da zakonodavna tijela i parlementi sve one prijedloge koji se upute u parlamentarne procedure da i oni se udruže u ovim naporima“, rekao je Johanes Han.

Sabirala je i Željka Cvijanović i došla do 55 procenata ispunjenih obaveza u Republici Srpskoj. Savjet ministara je, kaže, na 43, a Federacija je na reformama uradila najmanje, ispunivši svega 36 odsto od dogovorenog.

“Ja mislim da mi moramo promjeniti svoj pristup reformamam i mentalitet, a to znači, mnogo više raditi, a manje pričati, jer postaje degutantno da pričamo kako smo opredjeljeni za refome, a onda kad izađemo na praktičan teren ne možemo određene stvari da provedemo“, ističe Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS.

Federalni premijer, Fadil Novalić, i nije imao čime da se pohvali, osim što je mart proglasio mjesecom prisustva regionalnih lidera i evropskih zvaničnika. Njegov stranački kolega bio je nešto konkretniji. Denis Zvizdić je od Evropljana tražio povoljne kredite i nove investicije.

“Ono što sam posebno podvukao je potreba da uz reforme dođe do povećanog obima ulaganja i investicija u BiH, to znači da ta dva procesa moraju ići paralelno, proces reformi u svim važnim sektorima, ali čim završimo sa reformama odmah krenu i investicije, u one sektore koji su za nas važni“, ističe Denis Zvizdić, predsjedavajući Savjeta ministara BiH.

Zvizdić se usudio da pomene i brojku, pa je od Evropljana zatražio povećanje investicija za stotinu miliona evra. Oni su na to odgovorili podsjećanjem da je ostalo još posla i na ispunjavanju obaveza za nastavak aranžmana sa MMF-om.