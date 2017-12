Han: Bitno je usvojiti akcize, tu odluku su donijele bh. vlasti

Evropski komesar za proširenje Johanes Hahn došao je u posjetu Bosni i Hercegovini, a nakon sastanka s predstavnicima Savjeta ministara BiH zajedno su održali konferenciju za medije na kojoj su navedeni dosadašnji “pomaci” i istaknuto šta je još neophodno uraditi.



Prema njihovim navodima, najvažnije je usvojiti akcize na gorivo.

Evropski komesar za proširenje Johanes Han kazao je kako mu je bila želja da do kraja godine još jednom posjeti BiH, što je danas i učinio.

“Meni je takođe zadovoljstvo čuti da jedan vrlo važan niz mjera koje su preostale nisu samo pripremljene, već su i gotovo završene. Najvažnija od njih je dostavljanje odgovora na upitnik. Važno je odgovore dostaviti što je prije moguće, kako bismo mi mogli osigurati dinamiku rada”, kazao je Han.

Rekao je da usvajanje neophodnih mjera, uz ostalo, znači i usvajanje Strategije o ruralnom razvoju.

“Nepostajanje ovakvih strateških dokumenata ne znači samo nemogućnost pristupa fondu evropskih sredstava, nego onemogućava ljudima da razviju svoju strategiju vezanu za ruralni razvoj”, rekao je Han.

Han je zaključio da isto važi i za usvajanje akciza, na šta je obratio posebnu pažnju.

“Ja mislim da ne moram objašnjavati koliko je infrastruktura važna za privredu jedne zemlje. U suštini, sve se svodi na implementaciju, svrha svega je interes građana. Kao i obično, ponovo ću ostati optimista i izraziti nadu da će odluke biti donesene što je prije moguće”, rekao je Han.

Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić kazao je da je neophodno kompletirati zakonsku legislativu vezanu za bankarski sektor i akcizama otvoriti prostor za cestogradnju, što će pomoći otvaranju radnih mjesta.

“Dvije su ključne strategije koje moramo usvojiti: strategija ruralnog razvoja i energetska strategija. Neophodno je to usvojiti u narednim danima. Savjet ministara je spremno usvojiti te strategije, što bi bilo izuzetno važno za BiH”, kazao je Zvizdić.

Istakao je da je BiH veoma zainteresirana za sve procese koji će omogućiti brži protok ljudi i robe.

“Iako to nije nadležnost komesara Johanesa Hana, potegli smo i pitanje aktiviranja MAP-a. To bi doprinijelo opštoj bezbjednosti u BiH. Uradićemo sve da završimo ono što je do nas kako bismo u očekivanoj dinamici okončali sve procese vezane za dinamiku napretka”, poručio je Zvizdić.

(Klix)