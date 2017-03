Hamilton zadovoljan saradnjom sa Botasom

Vozač Mercedesa Luis Hamilton rekao je da sa Valterijem Botasom ima odličan odnos i da se sa njim slaže bolje nego sa svim bivšim klupskim kolegama u Formuli 1.

“Ono što mi se sviđa u saradnji sa Valterijem je sve ono što ima veze sa stazom, a ne van nje. Nema igrica, sve je potpuno transparentno. To mi se sviđa. Mislim da se dobro slažemo i da sa njim bolje sarađujem nego sa svim njegovim prethodnicima”, rekao je trostruki svjetski prvak Hamilton, prenijeli su britanski mediji.

Botas je prije mjesec dana potpisao za Mercedes, gdje je zamijenio Nika Rozberga, koji je prošle godine, pet dana pošto je osvojio šampionsku titulu, iznenadjujuće završio karijeru.

Finac je na predsezonskim testiranjima prošle nedjelje ostvario dobre rezultate.

“On želi da bude najbolji što može u prvoj godini u novom timu. Ja sam u ekipi duže, želim dobre rezultate i da mu pružim što više informacija iz kojih može da nauči. Valteri se dobro uklopio za kratko vrijeme i znam da je radio naporno sa svojim inženjerima da se prilagodi. Ima mnogo pozitivne energije, uzbuđen sam što ćemo sarađivati”, rekao je Hamilton.

“Razgovaramo na stazi. On je daleko od tihog momka koji progovori par riječi, kako ponekad izgleda. On se dobro zabavlja. Veoma je duhovit i govori smiješne stvari, a to je nešto što baš ne biste očekivali od Finca”, dodao je Hamilton.

(Beta)