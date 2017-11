Hakeri presreli transfer novca iz RS u Njemačku

Nepoznati hakeri presreli su transakciju novca iz Republike Srpske u Njemačku koja je bila namjenjena za kupovinu automobila.

Prevara je prijavljena Policijskoj upravi Banjaluka prošle sedmice.

Prema informacijama do kojih je došao „EuroBlic“ Banjalučanin Zoran Đ. prijavio je policiji prevaru u iznosu od preko 5.000 maraka koja je izvršena preko jednog servisa za međunarodni transfer novca.

Izvor iz istrage otkriva da je prema navodima iz prijave, supruga Zorana Đ. preko servisa za međunarodni transfer novca uplatila iznos od oko 2.600 evra za kupovinu automobila u Njemačkoj.

– Nakon uplate oštećena je kao dokaz o uplati sredstava, poslala i fotografiju uplatnice, ali je neko presreo ovu uplatu i novac je umjesto na naznačenom računu u Njemačkoj završio na za sada nepoznatoj adresi i kod nepoznate osobe – objasnio je izvor „EuroBlica“ iz istrage.

Prema nezvaničnim informacijama hakeri su presreli transfer novca iz Srpske u Njemačku, a policija utvrđuje sve okolnosti iz prijave o prevari.

Čitav slučaj prijavljen je Policijskoj upravi Banjaluka prošle sedmice.

– Prevaru je prijavio Zoran Đ. obzirom da novac koji je uplaćen u Banjaluci nije stigao na njegovo ime i na račun u Njemačkoj – objasnio je izvor iz istrage.

– U poslednje vrijeme primjetan je značajan porast broja žrtava sajber-kriminalaca u BiH. To se naročito odnosi na takozvane tehnike napada izvršenih ubacivanjem trećih lica u komunikaciju između dva poslovna partnera, odnosno stručnim rečnikom MIM (Man in the middle attack) – otkrio je ranije izvor „EuroBlica“ iz bezbjednosnih agencija.

U proteklom periodu firme iz Republike Srpske i BiH u više navrata su bile na meti međunarodne kriminalne grupe hakera koji su presretali finansijske uplate prema inostranstvu.

Poznat je slučaj iz juna prošle godine kada je haker iz Jordana u samo jednom napadu prilikom uplate novca firmi u Gradišci „skinuo“ blizu 100.000 maraka.

Uplata koja je bila namenjena poslovnom partneru u Rumuniji tako je zahvaljujući hakerskom upadu u finansijsku transakciju preusmjerena na račun u Velikoj Britaniji.

U drugom slučaju novac je sa računa firme iz RS trebao biti isplaćen poslovnom partneru u Grčkoj, ali je haker upao u poslovnu komunikaciju mejlom, izmjenio broj računa, pa je novac na kraju završio – u Nigeriji.

– Razlog zbog kojeg se hakeri odlučuju za Nigeriju jesu tamošnji zakoni. Naime, da bi se ukradeni novac vratio žrtva mora otići u ovu afričku zemlju i zatražiti istragu. Prošle godine ovo je pokušao jedan državljanin EU, ali se nikada nije vratio kući – objasnio je izvor “EuroBlica”.

Zahvaljujući velikoj međunarodnoj istrazi koju je nakon otkrivanja sajber pljački pokrenulo Odeljenje za visokotehnološki kriminalitet MUP RS haker odgovaran za štetu od ukupno pola miliona KM lociran je i uhapšen u Jordanu.

Iz MUP RS su tada naveli da je istraživanje navedenih krivičnih dijela izrazito teško s obzirom da se radi o međunarodnom kriminalu, za čije rešavanje je neophodna intenzivna saradnja sa stranim policijskim agencijama, što sa druge strane zna biti povezano sa velikim pravnim i proceduralni problemima.

Tužilaštvo vodi istragu

Iz Policijske uprave Banjaluka juče su potvrdili da im je prijavljen slučaj prevare preko platnog naloga na ime kupovine automobila u inostranstvu.

-O početnim saznanjima obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka pod čijim nadzorom će se preduzimati dalje radnje- naveli su iz PU Banjaluka.

(EuroBlic)