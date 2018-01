Hadžifejzović demantovao da stoji iza objave da je Igor Dodik uhapšen zbog narkotika

Sarajevski novinar i vlasnik FEJS televizije Senad Hadžifejzović izjavio je Srni da nikada u životu nije imao profil na Fejsbuku, te da je, za sada, nepoznati korisnik profila na ovoj društvenoj mreži zloupotrijebio njegovo ime.

Povodom objave na Fejsbuk profilu, na kojem piše Senad Hadžifejzović, a u kojoj je, između ostalog, navedeno da je sin predsjednika Srpske Igor Dodik uhapšen u jednom lokalu zbog korištenja narkotika i da je proveo pola sata u policiji, te da je pušten nakon telefonskog poziva njegovog oca Milorada Dodika, Hadžifejzović je uputio demanti ističući da je bezbroj puta uživo u svojim emisijama naglašavao, obavještavao gledaoce da nikada u životu nije imao svoj profil na Fejsbuku.

“To je za mene uvijek bila bitna informacija, nikada privatizacija /pa ni privatnog/ medija: obavijestiti ljude, često i naivne, da nemam, nikada nisam imao, nikada registrovao Fejsbuk profil. Od te informacije sam pravio i igru riječi: Svi imaju FEJSbuk, samo ja imam FEJS. Dakle, naglašavao sam da meni kao novinaru ne treba drugi, treći način komunikacije sa gledaocima osim moje emisije”, istakao je Hadžifejzović u demantiju koji Srna prenosi u cjelosti:

“Najiskrenije mislim da bi bilo ekstremno pretjerivanje da pored dvije emisije sedmično, nakon 27 godina CD-a, poslije decenija mojih radijskih i tv emisija svoje mišljenje, stavove, poruke i vijesti objavljujem još i na društvenim mrežama.

Fejsbuk je za one koji nemaju drugi način da se izraze /pa i anonimno/, FEJS je za mene jedini način da se ja izrazim javno.

Nikada nisam imao ni Tviter ni Instagram. Ne znam ni kako se rukuje ili otvara Fejsbuk, jer me ne zanima. Poštujem svakoga ko ima vremena za takav način druženja i izražavanja, čak takvima i zavidim, svjestan sam koliko je to moćan medij ali me istovremeno i totalno briga – nemam vremena, ne zanima me i neću da u tome učestvujem. Ja sam Fejs tu Fejs tip, licem u lice sa imenom i prezimenom.

Neka oproste svi koji koriste Fejsbuk, neka oprosti i onih 200.000 pratilaca oficijelnog Fejsbuka FEJS tv, ali ja nikada u životu nisam pročitao nijedan komentar na Fajsbeku /a kamoli ga postavio/ osim pojedinačnih komentara /uglavnom kritika od gledalaca čiji je identitet provjeren/ a koje su mi izdvajali i i-mejlom slali naši novinari. O našoj oficijelnoj Fejsbuk stranici se brine cijeli tim odgovornih ljudi i to je njihov posao.

Iznenadila me, a u velikoj mjeri i nije, vijest da je na nekom od više lažnih profila na ime Senad Hadžifejzović /u moje ime, kao da sam autor/, objavljena vijest da se sin Milorada Dodika drogira.

Nije me iznenadila jer je sličnih gluposti, laži, budalaština na lažnim profilima do sada objavljeno bezbroj. Nije me iznenadila jer je izborna godina i političke stranke se služe svim sredstvima za diskreditaciju političkih protivnika. Da, siguran sam da iza lažnog profila i lažne vijesti stoji politika.

Pozivam Sipu i OBA, gospodina Pericu Stanića i gospodina Dragana Mektića da hitnom istragom utvrde ko stoji iza lažnog profila i ko je autor ove ‘vijesti’ i da to javno objave. Ovakve vijesti nisu bezopasne, nisu obični status pa ni zafrkancija, ja to kao novinar najbolje znam.

Za Sipu i Obu akcija utvrđivanja identiteta autora i profila ne bi trebalo da traje dugo. Zaustavite istragom i hapšenjem mržnju, laž, podmetanje. Da li se sjećate u koji užas i zločine su nas odvele propaganda, anonimna pisma i lažne vijesti?

Takođe, pozivam i gospodina Dragana Lukača, ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, da se uključi u akciju.

Oni koji su gledali moje intervjue sa Miloradom Dodikom znaju da su to otvoreni razgovori u kojima mu sve skrešem u brk /a i on meni/, čak sam Dodika javno u mojoj emisiji pozvao na dvoboj nakon što je napadnuta tv ekipa FEJS-a u Banjaluci. Ne štedim ga od 2006. godine, prvi sam ga javno napao zbog njegovih stavova dok mu je ‘građansko’ Sarajevo aplaudiralo. Ne popuštam ga 12 godina, vjerujem da ću ga ispratiti u političku penziju. On je za srpsku Republiku Srpsku, ja sam za zajedničku BiH, ‘šopaćemo’ se još, sve dolazi u obzir pa čak da se i potučemo ili da ga pobijedim u basketu i zabijem mu ‘tricu’ /sigurno sam bolji u tricama od njega/, ali dijete, djeca – NE.

Iz svih mojih intervjua sa svim političkim liderima jasno je i vidljivo, očigledno, da pored sve žestine i otvorenosti nikada nisam dirao, prozivao niti pitao za njihovu djecu.

Ni u ratu, kamoli miru nikada nisam ni pomenuo djecu političkih i vojnih lidera, pa čak ni osuđenih ratnih zločinaca. Djeca su jedno, politika drugo.

IT sektor FEJS-a do sada je uspio da ‘ugasi’ desetine lažnih profila na moje ime ili profila koji ‘podržavaju’ moje ime. Kada god naš IT sektor uspije da zatvori lažni profil ili ‘podršku’, pojavi se novi.

Kako su mi objasnili, jedini efikasan način da se donekle zaustavi “proizvodnja” lažnih profila jeste da konačno otvorim svoj oficijelni profil. To, na moju žalost, moram učiniti. Kada ga sutra otvorim, mnogima ću oči zatvoriti.

Mimo svoje volje”, naveo je Hadžufejzović u demantiju.

(Srna)