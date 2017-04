Gužve i čekanja u Banjaluci za pasoš Srbije

Broj građana Republike Srpske koji stoje u redu za srpski pasoš, svakim danom je sve veći i veći. Protekle godine je izdano rekordnih dvije hiljade putnih isprava, a oni koji žele da nabave svoj pasoš ove godine, moraće da čekaju do maja mjeseca.



“Ljudi zakazuju termine za pasoše. Mi možemo dnevno da uradimo 15 do 20 akvizicija za pasoše i taj broj je popunjen. Sada je već popunjeno tokom cijelog aprila i zakazujemo za maj mjesec ljudima koji žele da dobiju srpski pasoš”, rekao je generalni konzul Srbije u RS Vladimir Nikolić.

Jedna od njih je i Nataša Lakić iz Banjaluke, koja već deset godina ima dvojno državljanstvo, a sada isto pokušava da obezbijedi svome sinu. Na vrijeme je predala potrebnu dokumentaciju, pa se u konzulatu nije dugo zadržala.

“Nisam puno čekala, zakazali smo za dječaka pošto sam njemu vadila, njemu smo produžavali. Imamo dvojno državljanstvo tako da je došlo vrijeme da se produži”, rekla je Nataša.

Razlozi za posjedovanjem pasoša Srbije, među građanima Republike Srpske su brojni. Pored patriotskih osjećanja, postoji i praktična korist, kaže generalni konzul Srbije u Republici Srpskoj.

“Razni su motivi, od toga da ljudi vole da imaju pasoš od Srbije jer mu je to neki dokaz pripadnosti srpskom narodu do konkretnih pragmatičnih razloga. Recimo, oni koji odlaze na Kosovo, ne treba im viza kad imaju srpski pasoš. Mnogi to sa bosanskohercegovačkim pasošem ne mogu bez vize, tako da jedan od razloga je i to”, rekao je generalni konzul Srbije.

Pored odlaska na Kosovo, prednosti srpskog pasoša su i vizne olakšice koje imaju prema drugim zemljama, na čijem spisku se uskoro treba naći i Kina. Ne treba zanemariti ni probleme sa štampanjem pasoša Bosne i Hercegovine, zbog čega su se građani odlučili za sigurniju opciju.