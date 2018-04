Grujić za ATV: Vaskrs je kult života, a ne smrti

Smisao Vaskrsa je da to bude naš specifičan način života i to znači da njegujemo kult života a ne kult smrti. Smisao Vaskrsa nije da ga doživljavamo kao praznik koji se obilježava jednog dana u godini.

Na Veliki četvrtak, kao gost magazina “5-7” ATV-a, ovo je istakao protonamjesnik dr Dragan Grujić i dodao da postoji problem što se danas ne shvata suština Vaskrsa.

“Morate da se zapitate da li mi danas shvatamo šta je Vaskrs ili zašto ne želimo da to shvatimo i onda nam se dešava ovo što nam se dešava. Na žalost, postali smo oni koji poštuju formu, čak ispune tu formu, ali nigdje nema suštine. Najgore je kada tako nešto doživite u svom narodu i u svojoj vjeri. Tu, znači, nešto ne funkcioniše, tu nešto nije dobro i to treba rješavati. Natalitet je problem. Problem je i što ljudi odlaze. Međutim, Vaskrs nam govori sve suprotno. Vaskrs nam govori – borite se za život, borite za svakog pojedinca, borite se za porodicu, za narod, da gradimo budućnost na ovim prostorima. Treba imati snage i volje da se to ispuni”, kaže protonamjesnik dr Grujić.

Gost magazina “5-7” je govorio i o Kosmetu i tom prilikom naglasio da i mi imamo svoje Kosovo, a to je, kako je rekao, “i Republika Srpska Krajina, i Federacija BiH, i Crna Gora, i Makedonija gdje Srbi stradaju i pate”.

“Ne smijemo se odreći nijednog groba i oltara, svetinja koje su nam naši preci ostavili viševijekovnom borbom, životom i zalaganjem da tu budu i nešto naprave. Da li mi imamo mandat da to sve nekome poklonimo, ostavimo ili zaboravimo radi nekih viših interesa? Na to niko nema pravo! Ko se od Srba može tako arogantno postaviti i predati Kosovo? Ako ne može sada da se riješi taj problem, neka stoji Kosovo tako, neka stoji zamrznuto to pitanje. Dočekaće neke nove generacije koje će imati znanja, mogućnosti, snage i volje da to riješe. Ne smije se Kosmet pokloniti i sve te svetinje za koje nemamo mandat da ih ostavimo. To je naš zavjet koji moramo ispuniti”, poručio je protonamjesnik dr Grujić.

Na pitanje o vjeronauci, dr Grujić je naglasio da “pravoslavna vjeronauka nije ni politička ni ideološka praksa, već potreba da se svima onima koji žele i hoće da nauče nešto o svojoj vjeri, to i omogući i da zato želi da je vidi i u srednjim školama.