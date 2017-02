Gruevski: Podržaću Zaeva ako odustane od “Tiranske platforme”

Lider VMRO-DPMNE Nikola Gruevski ponudio je da podrži manjinsku vladu SDSM ukoliko lider te stranke Zoran Zaev odustane od takozvane “Tiranske platforme”, koja bi, kako kaže, mogla “fundamentalno da promijeni Makedoniju i dovede do podjele po etničkim linijama”.

Gruevski je naveo da je rekao Zaevu da će dobiti 51 glas VMRO-DPMNE, uz jedan zahtjev – da se ne sprovodi platforma albanskih stranaka.

“Spremni smo da podržimo SDSM da formira manjinsku vladu ukoliko odustanu od zakona o jezicima, ‘Tiranske platforme’ i prijedloga da se redefiniše i degradira Makedonija. Ukoliko Zaev toliko želi da bude premijer, pustićemo ga da implementira svoj program, onoliko ne ugrožava državne i nacionalne interese. Može da nas napada ako želi, ali ne i državu”, rekao je Gruevski.

Prema njegovim rečima, ukoliko Zaev traži on će se dobrovoljno “predati, biti uhapšen, zatvoren, maltretiran”, a VMRO-DPMNE će i dalje podržavati manjinsku vladu do sljedećih izbora koje već sada mogu da dogovore.

“Pustite ga da me napadne ali prestanite da napadate državu. On /Zaev/ ovo može da smatra otvorenom ponudom”, rekao je Gruevski, prenose mediji.

“Tiranska platforma”, koju su albanske partije u Makedoniji dogovorile sa albanskim premijerom Edi Ramom podrazumijeva, između ostalog, i da albanski jezik bude zvanični jezik u Makedoniji, prenosi “Sputnjik”.

Gruevski je naglasio da je predloženi zakon kojim bi se albanski uveo kao zvaničan jezik u Makedoniji bio samo “prvi korak” u seriji poteza koji bi doveli do podjele Makedonije po “etničkim linijama, kroz kantone ili federalne jedinice”.

“Autori ovog scenarija nastoje da ustoliče Zaeva u Makedoniji, oslabe zemlju i dovedu do promjene imena i identiteta Makedonaca. To je cilj onih koji su započeli kampanju kako bi oborili sa vlasti VMRO-DPMNE. Taj proces može da dovede do gubljenja naše države”, rekao je Gruevski i pozvao ljude da se aktiviraju protiv tog scenarija.

Zaev bi danas trebalo da makedonskom predsjedniku Đorđu Ivanovu dostavi 67 potpisa, neophodnih za formiranje vlade i zatraži mandat.

