Grčka pripremila plan za Makedoniju

Grčki ministar spoljnih poslova Nikos Kozijas pripremio je plan od sedam tačaka na 20 strana za Makedoniju i najavio da će ga do kraja mjeseca dostaviti makedonskom državnom vrhu.

Kozijas je za grčku televiziju “Alfa” rekao da se u sklopu rješavanja problema u vezi sa imenom razgovara i o makedonskom identitetu i ustavnim promjenama.

“Moji prijatelju u Skoplju smatraju da ne postoji potreba za promjenom Ustava. To ne mogu da urade sada, nemaju većinu. Ipak, vjerujemo da su za dogovor koji će donijeti dugoročnu stabilnost i konsolidaciju sa ovom zemljom, potrebne ustavne promjene, u suprotnom ostavljamo prostor za sukobe u budućnosti“, rekao je Kozijas.

Objašnjavajući razlike između Skoplja i Atine u vezi sa prijedlozima, Kozijas je, kako su prenijeli skopski mediji, rekao da prihvata ime koje se ne bi prevodilo na nijedan drugi jezik i da ima geografsku odrednicu.

“Ili Gornja Makedonija, Sjeverna Makedonija, Vardarska Makedonija ili Makedonija – Vardar. Razgovaramo. Naziv da bude na latinici, na engelskom odakle bi se prevodilo na sve jezike, mislim da to želi Skoplje. Ali, moja želja je malo kompleksnija. Želio bih da to ime pokaže drugu Makedoniju, geografski identitet, a ne da bude istorijski nasljednik za grčku Makedoniju”, rekao je on.

Između Skoplja i Atine vodi se višegodišnji spor oko imena Makedonija, jer Grci tako nazivaju svoju sjevernu oblast.

Makedonski premijer Zoran Zaev izjavio je nedavno da je njegova zemlja spremna da prihvati geografsku odrednicu za ime, a šef diplomatije Nikola Dimirov da nije opsjednut sa nekim prijedlogom, osim da je za dostojanstveno rješenje.

Grčka Akademija nauka saopštila je da je pitanje u vezi sa imenom u interesu dvije države, ali da je preduslov za to da se promijeni makedonski Ustav i da se eliminišu iredentistički zahtjevi, a to znači promjenu knjiga, geografskih mapa, spomenika Aleksandra Velikog, dostignuća istorije i kulture – grčke simbole.

Evropski komesar za susjedsku politiku i proširenje Johanes Han rekao je da je sasvim siguran da će Makedonija dugogodišnji spor sa Grčkom oko imena riješiti prije jula, odnosno za vrijeme bugarskog predsjedavanja Savjetom EU.

Spor oko imena godinama blokira evroatlanske integracije Makedonije.

