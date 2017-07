Grbić: Za 30 godina ovo još nisam doživio

Selektor odbojkaške reprezentacije Srbije Nikola Grbić rekao je da nije zadovoljan uslovima na završnom turniru Svjetske lige u Kuritibi u Brazilu.

Utakmice se igraju napolju po hladnom vremenu, što je po riječima Grbića loše.

“Za 30 godina koliko se bavim ovim sportom još nisam igrao u ovakvim uslovima. Bilo je zaista vrućih dvorana, u teškim uslovima, ali nikada nisam igrao zimi na otvorenom. To je veliki propust i onih koji su to predložili, a još više onih koji su odobrili. Uslovi nisu apsolutno ni blizu optimalnih za ovakvo važno takmičenje kao što je Svjetska liga, da se igra na takvom terenu koji je praktično napolju, na osam ili 10 stepeni, a da mi igramo utakmicu. Ljudi za vrijeme treninga stoje u jaknama jer je prehladno”, rekao je Grbić, prenio je Odbojkaški savez Srbije.

Odbojkaši Srbije brane titulu na završnom turniru Svjetske lige, a prvi meč igraće u srijedu od 22.40 po srednjoevropskom vremenu protiv selekcije SAD, u Grupi K. Utakmice će se igrati na Areni Baišada.

“Imali smo samo jedan trening na stadionu, kao i sve ostale reprezentacije, osim Brazila. To nije u redu. Svjetska liga je takva, pomijerili su završetak za nedjelju dana, igra se napolju po zimi. Brazil jedini ima uslove da se pripremi, a mi treba da se zapitamo čemu sve ovo vodi”, naveo je srpski selektor.

Govoreći o zdravstvenom stanju tima, Grbić je rekao da Aleksandar Okolić nategao koljeno i da će poslije magnetne rezonance situacija biti jasnija i dodao da su svi ostali zdravi.

Reprezentativac Srbije Aleksandar Atanasijević rekao je da ekipa mora da se privikne na uslove, ali da je veoma motivisana da osvoji medalju.

“Kako je nama tako je i ostalima, moramo da probamo da se priviknemo. Stadion nije toliko loš, možemo da nađemo neke orijentire, a problem je hladnoća. Pokušaćemo da se malo bolje obučemo, prihvatićemo to kao svi drugi i pokušaćemo da dođemo do plasmana u polufinale. Biće teško, mnogo je dobrih ekipa, a mi smo mnogo radili da dođemo dovde”, rekao je on.

Atanasijević je dodao da ekipa razmišlja samo o svakoj narednoj utakmici, a da je prvi meč na turniru najvažniji.

(Beta)