Grant od 6.8 miliona evra za izgradnju mosta u Gradišci

Dugo čekane pare od Evropske investicione banke za izgradnju mosta u Gradišci samo što nisu. Iz Auto-puteva RS poručuju da uskoro treba da potpišu ugovor o grantu od skoro sedam miliona evra.



Kada će početi izgradnja mosta koji bi povezao Hrvatsku i BiH, još ne znaju, ali tvrde da će mu, nakon ugovora sa evropskom bankom, biti korak bliže.

“Potpisujemo ga sa EIB-om, jer je procedura takva, Evropska komisija odobri grant, ali se onda jedna od banaka podržava projekat, preko nje ide realizacija i zato se ugovor potpisuje sa Evropskom investicionom bankom”, rekao je direktor preduzeća “Auto-putevi RS” Dušan Topić.

Odavno je poznata informacija da bi Hrvatska i BiH izgradnju mosta plaćala po pola-Hrvati izvođače radova, a bh. vlasti nadzor. Da li se išta promijenilo, u hrvatskom ministarstvu saobraćaja nismo uspjeli da saznamo, jer danas nisu odgovarali na naša pitanja. Iz Auto-puteva priznaju da su posljednjih mjeseci radili na dokumentaciji.

“13.marta imamo sastanak u Sarajevu, komisija za izradu tenderske dokumentacije. Mi ćemo pripremiti, u martu će biti pripremljena tenderska dokumentacija, već je ona 80 % ispregovarana, izdogovarana, nije to ništa komplikovano, to je jednostavan objekat, to jednostavno zavisimo od političke volje za samo objavljivanje”, rekao je direktor Topić.

ATV je još krajem godine dobila informacije iz Vlade Srpske da su svoj dio posla obavili, tačnije pribavili dokumentaciju i saglasnost za izdavanje građevinske dozvole. Sada se čeka da Hrvatska obavi svoj dio posla. Po poslednjim informacijama, Hrvatska planira da na proljeće ove godine pribavi građevinsku dozvolu za izvođenje radova.