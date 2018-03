Grahovo traži pomoć vojske zbog snijega

I danas hladno sa snijegom, na planinama do -20

Načelnik opštine Grahovo Duško Radun pozvao je danas Oružane snage BiH i Federalnu upravu Civilne zaštite da pomognu srpskom selu Tiškovac, koje je odsječeno od svijeta zbog snježnih padavina.



“Uputio sam zvaničan zahtjev Oružanim snagama BiH i Federalnoj upravi civilne zaštite za pomoć u ljudstvu i mehanizaciji za čišćenje puta Bosansko Grahovo – Tiškovac”, rekao je Radun Srni.

U zahtjevu se navodi da je selo Tiškovac već 15 dana odsječeno od svijeta zbog snježnih nanosa, da je put ka selu u lošem stanju zbog odrona i suženja, zbog čega su potrebne jače mašine.

Radun se nada da će biti odobrena adekvatna mehanizacija i ljudstvo kako bi se odblokirala zavijana sela.

On je juče izjavio da je nemoguće doći do sela, jer su snježni nanosi visoki i do tri metra.

Selo Donji Tiškovac je 17 kilometara udaljeno od Bosanskog Grahova. Majka jedinog djeteta u selu Drenka Vladušić kaže da njen sin ne ide u školu i pitanje je kada će krenuti.

Mještani sela Gornji Tiškovac, koje je pripalo opštini Bihać, kažu da ljudima ponestaje lijekova i hrane, te da su se svima obraćali za pomoć, ali da ona nije stigla.

Srpsko selo Tiškovac prije rata je imalo više od 200 stanovnika, a danas ih je manje od 10 i nemaju struju.

(Srna)