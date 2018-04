Grafički dizajn i inovativnost – posao budućnosti

Grafički dizajn i inovativnost su posao budućnosti. Dok se u svijetu sa takvim poslovima zarađuju pozamašne sume, u Banjaluci se još traži podrška i sluh za buduće inovatore i genijalce.

Lego roboti i pametni usisivač – samo su dio inovacija koje su izumljeni u radionici Robokidsa. Rad na 3d printeru i kodiranje kroz igrice postala je svakodnevica koju lako savladjuju najmlađi Banjalučani. Upravo je to posao budućnosti, kažu u Robokidsu. Žale se da se u Srpskoj ima slabo sluha ima za posao koji je u svijetu papreno plaćen.

“Kod nas mislim zaista ima potencijala, mislim da mi imamo male genijalce i da smo podneblje za takve stvari, jednostavno treba im dati podršku, treba iskoristiti taj njihov potencijal, i ono što mi volimo da kažemo da smo mi upravo napravili mjesto za takvu djecu. Neka dođu kod nas i mi ćemo ih podržati. Ja sam potpuno sigurna da će neki od tih mališana jednog dana biti i to u skorije vrijeme i zaposleni na nekim dobrim pozicijama i biti pravi mali inovatori koji su pronašli nešto što će koristiti svima nama. Ja duboko vjerujem u to i mislim da ćemo od djece i napraviti takve male genijalce. Mi htjeli ili nehtjeli, školski program mora da prati i da bude taj koji će im prižiti podršku u tom smislu, kako bi oni zaista taj svoj potencijal doveli do pravih razmjera”, kaže marketing menadžer Robokidsa, Željka Gajić.

Postojaće takvi smjerovi u školama u bliskoj budućnosti – odgovara ministar nauke i tehnologije Republike Srpske. Kaže da Srpska ima dosta inovatora koji su sa svojim znanjem otišli u svijet. Priznaje da je potrebno zadržati ih u Srpskoj, ali i stvoriti odgovarajuća radna mjesta.

“Mi radimo to već uveliko i to je ustvari pitanje za probleme u obrazovanju uopšteno. Mi kao ministarstvo nauke i tehnologije katalizujemo i potpomažemo te procese. Evo kao što će i danas biti neka preporuka biti upućena sa ove radionice za izmjene u obrazovnom sistemu uopšte, posebno u visokom obrazovnanju koje trea da pružimo mogućnosti praktično da oni kadrovi koji izlaze budu oni koje traže tržište. Moram priznati da tu postoji jedno nesaglasje koje se ne prevazilazi preko noći, tako lako. To su procesi, na njima radimo i za očekivati je da će u budućnosti i vrlo skoroj budućnosti, naročito u ovim maloprije pomenutim sektorima vezanim za pametnu specijalizaciju doći do narodnog pomaka što se tiče obrazovanja”, kaže ministar nauke i tehnologije Jasmin Komić.

Banja Luka ima svoje genijalce i inovatore. Mnogi su izumili i nekoliko patenta. Iz centra za preduzetništvo i transfer tehologija Univerziteta u Banjaluci kažu da je potrebno mnogo vremena i odricanja za izume. Istraživački procesi, kažu mogu dovesti do značajnih otkrića. U Univerzitetu kažu da centar ali i svi studenti imaju njihovu podršku.

“Vrlo je značajno da ta istraživanja budu na adekvatan način zaštićena. Univerzitet u BL posjeduje pravilnik o zaštiti intelektualne svojine, odnosno zaštiti patenata, odnosno inovacija, radnika odnosno Univerzitetskog ili akademskog osoblja”, kaže rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin.

“Svaki istraživač kada tokom svog istraživačkog procesa dođe do nekog ili značajnog otkrića ili ili do nekog pilota ili patentiranja neke određene ideje ili proizvoda suočava se sa određenim problemima koji su više administrativno-tehničke i pravne prirode, s obzirom da istraživači ne poznaju nužno pravni sistem i pravni okvir, kako za zaštitu intelektualnog vlasništva u BiH, a tako i šire”, kaže rukovodilac Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjaluci Anđela Pepić.

Zbog toga, kažu u centru, istraživači svoje rezultate otkriju prerano i više ih ne mogu zaštititi. Zbog toga istraživač ne može imati korist od toga, kao ni institucije za koje su rađena istraživanja.