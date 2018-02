Gradonačelnik Doboja kupuje novi automobil

Više od stotinu hiljada maraka iz dobojske grdske kase za novo vozilo. Odluka da se ponove novom limuzinom donesena je početkom godine.

Spekuliše se da je novi četvorotočkaš gradske uprave,skupocjena škoda, navodno namijenjena civilnoj zaštiti, ali je koristi gradonačelnik Obren Petrović. Dok u gradskoj upravi o svemu ćute, građani su ogorčeni.

-To nije u redu.

– To je veliki luksuz u današnje vrijeme, može se uzeti nešto ali da to bude manje.

-Ne bi ja to odobrio, ja bih više dao na djecu, pogotovo predškolskog uzrasta, komentari su anketiranih građana.

Prije grada na nabavku novog vozila vrijednog oko 130 hiljada maraka odlučio se i gradski Vodovod. Audi Q5 namijenjen je upravi tog preduzeća. Opozicija podsjeća na prodaju imovine, zaduženja i poskupljenja komunalnih usluga koje su prethodile rasipništvu.

„Na jednoj strani imamo nova kreditna zaduženja, na prošloj ili nekoj od prošlih skupština smo imali odluke o novim kreditnim zaduženjima, evo na drugoj imamo kupovinu skupocjenih automobila“, rekao je Srđan Todorović, odbornik Socijalističke partije.

„Šta to uopšte fali onom vozilu koje je kupljeno prije dvije, tri godine? Osuđujemo taj potez gradskih vlasti, smatramo to neopravdanim i na narednoj skupštini ćemo pokušati doći do odgovora na pitanje čemu to i koja je opravdanost svega toga“, kaže Sanja Vulić, odbornica SNSD-a.

Posljednji put gnjev građana gradska uprava izazvala je u novembru 2014. godine, kada su šest mjeseci nakon poplave odlučili da kupe auto vrijedno 170 000 maraka. Razloge obnavljanja voznog parka ni tada ni danas nisu podijelili sa medijima i javnošću.