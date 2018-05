Gradonačelnici i načelnici u Srpskoj ostaju bez savjetnika?

Načelnici i gradonačelnici u Srpskoj mogli bi u dogledno vrijeme da ostanu bez savjetnika koji, pokazalo se u praksi, više koštaju budžet nego što doprinose napretku lokalnih zajednica.

Sve političke partije podržavaju ideju o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi kojima bi načelnicima i gradonačelnicima bilo ukinuto pravo da imenuju savjetnike. Iako ne pokazuju otvorenu spremnost da ovu ideju same pretoče u konkretnu inicijativu i upute je u parlamentarnu proceduru, sve partije načelno podržavaju ukidanje ili bar limitiranje broja savjetnika u jedinicama lokalne samouprave.

Portparol SP-a i šef dobojskih socijalista Srđan Todorović kaže da ova stranka podržava ideju o ukidanju, odnosno o smanjenju broja savjetnika u opštinama i gradovima.

“Može se pojaviti potreba za stručnjakom ili deficitarnim kadrom za neku oblast i zato treba ostaviti mogućnost angažovanja savjetnika, ali njihov broj mora biti ograničen. Zakon o lokalnoj samoupravi omogućava gradonačelnicima da imaju savjetnika koliko hoće, a to je najbolje iskoristio gradonačelnik Doboja Obren Petrović koji ima više savjetnika nego što ima načelnika odjeljenja u Gradskoj upravi i svi oni primaju naknadu iz gradskog budžeta. To je nedopustivo”, kaže Todorović.

Potpredsjednik SDS-a Nedeljko Glamočak kaže da savjetnici nisu problem samo u lokalnim zajednicama, već na svim nivoima vlasti.

“Ima mnogo nepotrebnih pozicija i funkcija u vlasti preko kojih se iz budžeta izvlači novac isključivo zbog partijske podobnosti, a bez ikakve potrebe. Najbolji primjer su upravo savjetnici, jer je u gotovo sto odsto slučajeva riječ o stranačkim uhljebima koji su na savjetničke pozicije imenovani na osnovu partijske pripadnosti i podobnosti, a ne na osnovu stručnosti i profesionalnih referenci”, smatra Glamočak.

Njegovo mišljenje dijeli i šef Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini RS Miroslav Brčkalo koji kaže da na sjednicama organa stranke nisu razgovarali o ovoj ideji, ali da on apsolutno podržava sve što vodi ka smanjenju administracije i racionalizaciji uprave i jedinica lokalne samouprave.

“Nažalost, vlasti u BiH su iz Reformske agende uzele uglavnom samo ono što predstavlja dodatno opterećenje za građane, kao što su akcize, ali ne i ono što treba da doprinese uštedama i racionalizaciji. Racionalizacija treba da počiva upravo na smanjenju administracije i ukidanju pozicija koje objektivno nisu potrebne, već služe samo za zbrinjavanje podobnog kadra”, kaže Brčkalo.

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević kaže da je ne tako davno usvojen Zakon o lokalnoj samoupravi kojim je regulisano to pitanje, ali da je vrijeme pokazalo da neke stvari treba da budu uređene još preciznije.

“Zakonom je to pitanje precizno uređeno kada su u pitanju opštine, jer je precizirano da načelnici mogu da imaju maksimalno dva savjetnika, dok je gradskim upravama, odnosno gradonačelnicima ostavljen dodatni prostor, jer se smatralo da gradske administracije imaju više obaveza i veću odgovornost. Sada je jasno da i to treba da bude dodatno posloženo i precizirano, jer dolazi do rasipanja javnih sredstava”, kaže Kovačević.

Ninković: Fina predizborna priča

Željko Ninković iz Centara civilnih inicijativa kaže da je ideja o ukidanju savjetničkih funkcija u lokalnim zajednicama dobra, ali ne vjeruje da će stranke podržati njenu realizaciju.

“Podrška koju stranke daju toj ideji ostaće samo deklarativna. Biće isto kao i kada je u pitanju “bijeli hljeb” čije ukidanje podržavaju sve stranke u Narodnoj skupštini RS, ali ta ideja nikako da bude sprovedena u djelo. Podrška toj ideji je jedna fina priča za izbornu godinu i to je to”, smatra Ninković.

(Glas Srpske)